https://ria.ru/20220816/zerno-1809894913.html
В Турции сообщили о выходе пяти судов с зерном из украинских портов
В Турции сообщили о выходе пяти судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 16.08.2022
В Турции сообщили о выходе пяти судов с зерном из украинских портов
Пять судов с украинской сельхозпродукцией вышли из портов и направляются в Стамбул в рамках "продуктовой сделки", сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:02
2022-08-16T09:02
2022-08-16T09:02
экономика
турция
украина
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АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Пять судов с украинской сельхозпродукцией вышли из портов и направляются в Стамбул в рамках "продуктовой сделки", сообщило минобороны Турции."Из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышли пять судов, два - из Южного и три из Черноморска. Кроме того, сегодня Совместный координационный центр проинспектирует четыре суда, которые отправятся в украинские порты", - сообщило военное ведомство.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220816/zerno-1809892013.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, украина
Экономика, Турция, Украина
В Турции сообщили о выходе пяти судов с зерном из украинских портов
Минобороны Турции сообщило о выходе пяти судов с зерном из украинских портов