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Обход поселка под Волгоградом начнут проектировать в сентябре - РИА Новости, 16.08.2022
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Обход поселка под Волгоградом начнут проектировать в сентябре
Обход поселка под Волгоградом начнут проектировать в сентябре - РИА Новости, 16.08.2022
Обход поселка под Волгоградом начнут проектировать в сентябре
Обход поселка Новый Рогачик в Волгоградской области начнут проектировать в сентябре, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:23
2022-08-16T15:23
общество
волгоград
волгоградская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
андрей бочаров
роман новиков
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ВОЛГОГРАД, 16 авг - РИА Новости. Обход поселка Новый Рогачик в Волгоградской области начнут проектировать в сентябре, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.Отмечается, что во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым и начальником ФКУ Упрдор Москва - Волгоград Юрием Сорокиным, стороны обсудили вопросы ведущегося строительства обхода Волгограда, строительства обхода Нового Рогачика и другие проекты. По словам Новикова, которые приводит администрация в сообщении, из-за опережающих темпов на федеральные стройки дорог дополнительно выделено более 7 миллиардов рублей, на региональные - 2,2 миллиарда. Отмечается, что развитие дорожной сети Волгоградской области будет закреплено в пятилетнем плане."Обход Нового Рогачика также включили в пятилетний план. В сентябре 2022 года уже будем выходить на проектирование, а далее — на строительство", - приводятся в документе слова Новикова."Хочу поблагодарить Романа Новикова, а в его лице - Росавтодор, Минтранс и правительство Российской Федерации. Все проекты подтверждены финансированием и реализуются в графике", - сказал Бочаров.
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общество, волгоград, волгоградская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), андрей бочаров, роман новиков
Общество, Волгоград, Волгоградская область, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Андрей Бочаров, Роман Новиков
15:23 16.08.2022
 
Обход поселка под Волгоградом начнут проектировать в сентябре

Обход поселка Новый Рогачик в Волгоградской области начнут проектировать в сентябре

© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 16 авг - РИА Новости. Обход поселка Новый Рогачик в Волгоградской области начнут проектировать в сентябре, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
Отмечается, что во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым и начальником ФКУ Упрдор Москва - Волгоград Юрием Сорокиным, стороны обсудили вопросы ведущегося строительства обхода Волгограда, строительства обхода Нового Рогачика и другие проекты. По словам Новикова, которые приводит администрация в сообщении, из-за опережающих темпов на федеральные стройки дорог дополнительно выделено более 7 миллиардов рублей, на региональные - 2,2 миллиарда. Отмечается, что развитие дорожной сети Волгоградской области будет закреплено в пятилетнем плане.
"Обход Нового Рогачика также включили в пятилетний план. В сентябре 2022 года уже будем выходить на проектирование, а далее — на строительство", - приводятся в документе слова Новикова.
"Хочу поблагодарить Романа Новикова, а в его лице - Росавтодор, Минтранс и правительство Российской Федерации. Все проекты подтверждены финансированием и реализуются в графике", - сказал Бочаров.
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ОбществоВолгоградВолгоградская областьФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Андрей БочаровРоман Новиков
 
 
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