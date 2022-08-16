https://ria.ru/20220816/terrorizm-1809921337.html

Шойгу заявил о высокой опасности терроризма в Центральной Азии

Шойгу заявил о высокой опасности терроризма в Центральной Азии - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу заявил о высокой опасности терроризма в Центральной Азии

В Центральной Азии сохраняется высокая опасность терроризма, это наследство 20-летнего присутствия войск НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:44

2022-08-16T10:44

2022-08-16T13:06

в мире

центральная азия

афганистан

сша

нато

сергей шойгу

форум "армия-2022"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764774431_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_89a095e880a05802d993beef327813dd.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. В Центральной Азии сохраняется высокая опасность терроризма, это наследство 20-летнего присутствия войск НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" ."После стремительного вывода сил США и НАТО из Афганистана ситуация в Центрально-Азиатском регионе остаётся крайне напряжённой. Новое руководство Афганистана сталкивается с серьёзными трудностями военного и экономического характера. Наследство двадцатилетнего присутствия войск альянса - неутешительное. В результате сохраняется высокий уровень террористической опасности в регионе", - сказал Шойгу.По его словам, проблемы безопасности Центральной Азии можно решить только скоординированными действиями всех заинтересованных стран и международных организаций.

центральная азия

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, центральная азия, афганистан, сша, нато, сергей шойгу, форум "армия-2022"