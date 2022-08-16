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Шойгу заявил о высокой опасности терроризма в Центральной Азии - РИА Новости, 16.08.2022
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Шойгу заявил о высокой опасности терроризма в Центральной Азии
Шойгу заявил о высокой опасности терроризма в Центральной Азии - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу заявил о высокой опасности терроризма в Центральной Азии
В Центральной Азии сохраняется высокая опасность терроризма, это наследство 20-летнего присутствия войск НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:44
2022-08-16T13:06
в мире
центральная азия
афганистан
сша
нато
сергей шойгу
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. В Центральной Азии сохраняется высокая опасность терроризма, это наследство 20-летнего присутствия войск НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" ."После стремительного вывода сил США и НАТО из Афганистана ситуация в Центрально-Азиатском регионе остаётся крайне напряжённой. Новое руководство Афганистана сталкивается с серьёзными трудностями военного и экономического характера. Наследство двадцатилетнего присутствия войск альянса - неутешительное. В результате сохраняется высокий уровень террористической опасности в регионе", - сказал Шойгу.По его словам, проблемы безопасности Центральной Азии можно решить только скоординированными действиями всех заинтересованных стран и международных организаций.
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в мире, центральная азия, афганистан, сша, нато, сергей шойгу, форум "армия-2022"
В мире, Центральная Азия, Афганистан, США, НАТО, Сергей Шойгу, Форум "Армия-2022"
10:44 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
 
Шойгу заявил о высокой опасности терроризма в Центральной Азии

Министр обороны Шойгу: в Центральной Азии сохраняется высокая опасность терроризма

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. В Центральной Азии сохраняется высокая опасность терроризма, это наследство 20-летнего присутствия войск НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" .
"После стремительного вывода сил США и НАТО из Афганистана ситуация в Центрально-Азиатском регионе остаётся крайне напряжённой. Новое руководство Афганистана сталкивается с серьёзными трудностями военного и экономического характера. Наследство двадцатилетнего присутствия войск альянса - неутешительное. В результате сохраняется высокий уровень террористической опасности в регионе", - сказал Шойгу.
По его словам, проблемы безопасности Центральной Азии можно решить только скоординированными действиями всех заинтересованных стран и международных организаций.
 
В миреЦентральная АзияАфганистанСШАНАТОСергей ШойгуФорум "Армия-2022"
 
 
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