https://ria.ru/20220816/suleymanova-1809916784.html

В Донбассе погибла активистка "Другой России"

В Донбассе погибла активистка "Другой России" - РИА Новости, 16.08.2022

В Донбассе погибла активистка "Другой России"

Активистка партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, сообщил РИА Новости координатор партии Михаил Аксель. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:33

2022-08-16T10:33

2022-08-16T17:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донбасс

другая россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Активистка партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, сообщил РИА Новости координатор партии Михаил Аксель."Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, несовместимые с жизнью, во время поездки", — сказал он. О гибели активистки сообщил также мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, это произошло в Кировском районе города, автомобиль c девушкой подорвался на противотанковой мине, которыми Украина дистанционно минирует густонаселенную жилую зону.Украинские войска активно применяют противотанковые мины, в том числе запрещенные международными конвенциями. Кроме того, они забрасывают Донецк противопехотными минами "Лепесток", которые малозаметны и особенно опасны для мирных жителей. На них подорвались уже четыре десятка человек. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году, таким образом, киевский режим нарушает собственные международные обязательства.

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донбасс, другая россия