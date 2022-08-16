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В Донбассе погибла активистка "Другой России" - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/suleymanova-1809916784.html
В Донбассе погибла активистка "Другой России"
В Донбассе погибла активистка "Другой России" - РИА Новости, 16.08.2022
В Донбассе погибла активистка "Другой России"
Активистка партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, сообщил РИА Новости координатор партии Михаил Аксель. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:33
2022-08-16T17:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донбасс
другая россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Активистка партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, сообщил РИА Новости координатор партии Михаил Аксель."Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, несовместимые с жизнью, во время поездки", — сказал он. О гибели активистки сообщил также мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, это произошло в Кировском районе города, автомобиль c девушкой подорвался на противотанковой мине, которыми Украина дистанционно минирует густонаселенную жилую зону.Украинские войска активно применяют противотанковые мины, в том числе запрещенные международными конвенциями. Кроме того, они забрасывают Донецк противопехотными минами "Лепесток", которые малозаметны и особенно опасны для мирных жителей. На них подорвались уже четыре десятка человек. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году, таким образом, киевский режим нарушает собственные международные обязательства.
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происшествия, донбасс, другая россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донбасс, Другая Россия
10:33 16.08.2022 (обновлено: 17:14 16.08.2022)
 
В Донбассе погибла активистка "Другой России"

Координатор "Другой России" Аксель: волонтер и журналист Сулейманова подорвалась на мине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Активистка партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, сообщил РИА Новости координатор партии Михаил Аксель.
"Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, несовместимые с жизнью, во время поездки", — сказал он.
О гибели активистки сообщил также мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, это произошло в Кировском районе города, автомобиль c девушкой подорвался на противотанковой мине, которыми Украина дистанционно минирует густонаселенную жилую зону.
Украинские войска активно применяют противотанковые мины, в том числе запрещенные международными конвенциями. Кроме того, они забрасывают Донецк противопехотными минами "Лепесток", которые малозаметны и особенно опасны для мирных жителей. На них подорвались уже четыре десятка человек. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году, таким образом, киевский режим нарушает собственные международные обязательства.
© Фото опубликовано партией "Другая Россия Э.В.Лимонова" в TelegramЗемфира Сулейманова
Земфира Сулейманова
© Фото опубликовано партией "Другая Россия Э.В.Лимонова" в Telegram
Земфира Сулейманова
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонбассДругая Россия
 
 
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