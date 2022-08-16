https://ria.ru/20220816/suleymanova-1809916784.html
В Донбассе погибла активистка "Другой России"
В Донбассе погибла активистка "Другой России" - РИА Новости, 16.08.2022
В Донбассе погибла активистка "Другой России"
Активистка партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, сообщил РИА Новости координатор партии Михаил Аксель. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:33
2022-08-16T10:33
2022-08-16T17:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донбасс
другая россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Активистка партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, сообщил РИА Новости координатор партии Михаил Аксель."Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, несовместимые с жизнью, во время поездки", — сказал он. О гибели активистки сообщил также мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, это произошло в Кировском районе города, автомобиль c девушкой подорвался на противотанковой мине, которыми Украина дистанционно минирует густонаселенную жилую зону.Украинские войска активно применяют противотанковые мины, в том числе запрещенные международными конвенциями. Кроме того, они забрасывают Донецк противопехотными минами "Лепесток", которые малозаметны и особенно опасны для мирных жителей. На них подорвались уже четыре десятка человек. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году, таким образом, киевский режим нарушает собственные международные обязательства.
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донбасс, другая россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донбасс, Другая Россия
10:33 16.08.2022 (обновлено: 17:14 16.08.2022)
В Донбассе погибла активистка "Другой России"
Координатор "Другой России" Аксель: волонтер и журналист Сулейманова подорвалась на мине
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Активистка партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, сообщил РИА Новости координатор партии Михаил Аксель.
"Она вчера подорвалась на мине во время журналистского выезда. Она была волонтером и журналистом. Получила травмы, несовместимые с жизнью, во время поездки", — сказал он.
О гибели активистки сообщил
также мэр Донецка Алексей Кулемзин
. По его словам, это произошло в Кировском районе
города, автомобиль c девушкой подорвался на противотанковой мине, которыми Украина
дистанционно минирует густонаселенную жилую зону.
Украинские войска активно применяют противотанковые мины, в том числе запрещенные международными конвенциями. Кроме того, они забрасывают Донецк противопехотными минами "Лепесток", которые малозаметны и особенно опасны для мирных жителей. На них подорвались уже четыре десятка человек. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году, таким образом, киевский режим нарушает собственные международные обязательства.