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ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении со стрельбой в 2021 году

ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении со стрельбой в 2021 году - РИА Новости, 16.08.2022

ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении со стрельбой в 2021 году

Американскому рэперу ASAP Rocky предъявили уголовные обвинения в нападении в связи с инцидентом со стрельбой в 2021 году, в результате которого пострадал его... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T05:30

2022-08-16T05:30

2022-08-16T05:37

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шоубиз

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ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Американскому рэперу ASAP Rocky предъявили уголовные обвинения в нападении в связи с инцидентом со стрельбой в 2021 году, в результате которого пострадал его знакомый, сообщает телеканал CBS.Рэпера обвинили в двух случаях применения оружия в ходе одного инцидента, а также заявили, что он стрелял сам.Ожидается, что ASAP Rocky должен предстать перед судом для официального выдвижения обвинений в среду.Как отмечает издание TMZ, по имеющимся у обвинения данным, стрельба произошла 6 ноября 2021 года после ссоры между ASAP Rocky и его знакомым, которым может быть бывший член коллектива ASAP Mob ASAP Relli.Ранее в апреле рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха со своей девушкой, певицей Рианной. Через несколько часов он был отпущен под залог в 550 тысяч долларов. Как сообщал ранее NBC со ссылкой на отчет полиции, по утверждению потерпевшего, рэп

https://ria.ru/20220614/spirs-1795270221.html

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