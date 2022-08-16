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ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении со стрельбой в 2021 году - РИА Новости, 16.08.2022
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Шоубиз
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ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении со стрельбой в 2021 году
ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении со стрельбой в 2021 году - РИА Новости, 16.08.2022
ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении со стрельбой в 2021 году
Американскому рэперу ASAP Rocky предъявили уголовные обвинения в нападении в связи с инцидентом со стрельбой в 2021 году, в результате которого пострадал его... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T05:30
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ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Американскому рэперу ASAP Rocky предъявили уголовные обвинения в нападении в связи с инцидентом со стрельбой в 2021 году, в результате которого пострадал его знакомый, сообщает телеканал CBS.Рэпера обвинили в двух случаях применения оружия в ходе одного инцидента, а также заявили, что он стрелял сам.Ожидается, что ASAP Rocky должен предстать перед судом для официального выдвижения обвинений в среду.Как отмечает издание TMZ, по имеющимся у обвинения данным, стрельба произошла 6 ноября 2021 года после ссоры между ASAP Rocky и его знакомым, которым может быть бывший член коллектива ASAP Mob ASAP Relli.Ранее в апреле рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха со своей девушкой, певицей Рианной. Через несколько часов он был отпущен под залог в 550 тысяч долларов. Как сообщал ранее NBC со ссылкой на отчет полиции, по утверждению потерпевшего, рэп
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США, Шоубиз
05:30 16.08.2022 (обновлено: 05:37 16.08.2022)
 
ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении со стрельбой в 2021 году

Рэперу ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении в связи со стрельбой в 2021 году

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Американскому рэперу ASAP Rocky предъявили уголовные обвинения в нападении в связи с инцидентом со стрельбой в 2021 году, в результате которого пострадал его знакомый, сообщает телеканал CBS.
"Стрельба из оружия в общественном месте является серьезным нарушением, которое могло бы привести к трагическим последствиям не только для человека, который стал его целью, но также и для невинных окружающих, посещавших Голливуд. Мой офис провел тщательное изучение улик по этому делу и установил, что добавление обвинения в применении особого огнестрельного оружия стало оправданным", — приводит телеканал заявление окружного прокурора в Лос-Анджелесе.
Рэпера обвинили в двух случаях применения оружия в ходе одного инцидента, а также заявили, что он стрелял сам.
Ожидается, что ASAP Rocky должен предстать перед судом для официального выдвижения обвинений в среду.
Как отмечает издание TMZ, по имеющимся у обвинения данным, стрельба произошла 6 ноября 2021 года после ссоры между ASAP Rocky и его знакомым, которым может быть бывший член коллектива ASAP Mob ASAP Relli.
Ранее в апреле рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха со своей девушкой, певицей Рианной. Через несколько часов он был отпущен под залог в 550 тысяч долларов. Как сообщал ранее NBC со ссылкой на отчет полиции, по утверждению потерпевшего, рэп
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