05:30 16.08.2022 (обновлено: 05:37 16.08.2022)
ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении со стрельбой в 2021 году
Рэперу ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении в связи со стрельбой в 2021 году
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Американскому рэперу ASAP Rocky предъявили уголовные обвинения в нападении в связи с инцидентом со стрельбой в 2021 году, в результате которого пострадал его знакомый, сообщает телеканал CBS.
"Стрельба из оружия в общественном месте является серьезным нарушением, которое могло бы привести к трагическим последствиям не только для человека, который стал его целью, но также и для невинных окружающих, посещавших Голливуд. Мой офис провел тщательное изучение улик по этому делу и установил, что добавление обвинения в применении особого огнестрельного оружия стало оправданным", — приводит телеканал заявление окружного прокурора в Лос-Анджелесе.
Рэпера обвинили в двух случаях применения оружия в ходе одного инцидента, а также заявили, что он стрелял сам.
Ожидается, что ASAP Rocky должен предстать перед судом для официального выдвижения обвинений в среду.
Как отмечает издание TMZ, по имеющимся у обвинения данным, стрельба произошла 6 ноября 2021 года после ссоры между ASAP Rocky и его знакомым, которым может быть бывший член коллектива ASAP Mob ASAP Relli.
Ранее в апреле рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха со своей девушкой, певицей Рианной. Через несколько часов он был отпущен под залог в 550 тысяч долларов. Как сообщал ранее NBC со ссылкой на отчет полиции, по утверждению потерпевшего, рэп