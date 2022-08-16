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В Совфеде рассказали, где должна завершиться спецоперация - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/spetsoperatsiya-1809903396.html
В Совфеде рассказали, где должна завершиться спецоперация
В Совфеде рассказали, где должна завершиться спецоперация - РИА Новости, 16.08.2022
В Совфеде рассказали, где должна завершиться спецоперация
Любой регион Украины, который не затронет денацификация, останется проектом Анти-Россия, специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:46
2022-08-16T09:46
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
донбасс
вооруженные силы рф
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Любой регион Украины, который не затронет денацификация, останется проектом Анти-Россия, специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах этой страны, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация, все равно останется проектом Анти-Россия. Туда продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО, оттуда будут прилетать смертоносные "подарки" на освобождённые территории, оттуда будут направляться диверсионные и террористические группы в регионы, очищенные от неонацистов", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, вывод напрашивается сам по себе. "Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины", - подчеркнул Джабаров.Сенатор отметил, что Россия должна раз и навсегда избавить украинский народ от кровавого режима неонацистов в Киеве. "А дальше своё будущее освобождённые регионы будут решать самостоятельно в соответствии с волеизъявлением народа", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.Согласно статистике Минобороны РФ на 11 августа, с начала операции уничтожены 4287 танков и других боевых бронированных машин Украины, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, 1727 беспилотников, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 267 самолетов, 146 вертолетов и так далее.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации.В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф, владимир джабаров, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
09:46 16.08.2022
 
В Совфеде рассказали, где должна завершиться спецоперация

Сенатор Джабаров: спецоперация должна завершиться на западных границах Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская военная техника, участвующая в спецоперации на Украине
Российская военная техника, участвующая в спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российская военная техника, участвующая в спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Любой регион Украины, который не затронет денацификация, останется проектом Анти-Россия, специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах этой страны, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация, все равно останется проектом Анти-Россия. Туда продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО, оттуда будут прилетать смертоносные "подарки" на освобождённые территории, оттуда будут направляться диверсионные и террористические группы в регионы, очищенные от неонацистов", - написал политик в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По его словам, вывод напрашивается сам по себе. "Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины", - подчеркнул Джабаров.
Сенатор отметил, что Россия должна раз и навсегда избавить украинский народ от кровавого режима неонацистов в Киеве. "А дальше своё будущее освобождённые регионы будут решать самостоятельно в соответствии с волеизъявлением народа", - заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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Согласно статистике Минобороны РФ на 11 августа, с начала операции уничтожены 4287 танков и других боевых бронированных машин Украины, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, 1727 беспилотников, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 267 самолетов, 146 вертолетов и так далее.
При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации.
В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы РФВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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