https://ria.ru/20220816/siriya-1810052345.html

В ГРУ рассказали, как американские компании расхищают ресурсы Сирии

В ГРУ рассказали, как американские компании расхищают ресурсы Сирии - РИА Новости, 16.08.2022

В ГРУ рассказали, как американские компании расхищают ресурсы Сирии

США продолжают расхищение ресурсов Сирии, ежедневно при участии американских компаний добывается 220 тысяч баррелей нефти, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:52

2022-08-16T16:52

2022-08-16T16:52

в мире

форум "армия-2022"

кубинка

дамаск (город)

сирия

гру рф

игорь костюков (генштаб)

сша

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. США продолжают расхищение ресурсов Сирии, ежедневно при участии американских компаний добывается 220 тысяч баррелей нефти, сообщил журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на Московской международной конференции по безопасности."С подачи американцев расхищаются национальные природные ресурсы Сирийской арабской республики. При участии американских компаний... на восточном берегу реки Евфрат ежесуточно добывается около 220 тысяч баррелей нефти, из которых 190 тысяч продается в другие страны и только 30 тысяч поставляется по завышенным ценам для нужд Дамаска. Получаемые таким образом незаконные доходы - около 400 миллионов долларов в год - идут на финансирование американских планов автономизации Заевфратья", - сказал Костюков на конференции в рамках форума "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220525/kontrabanda-1790701952.html

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дамаск (город)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, форум "армия-2022", кубинка, дамаск (город), сирия, гру рф, игорь костюков (генштаб), сша