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В ГРУ рассказали, как американские компании расхищают ресурсы Сирии - РИА Новости, 16.08.2022
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В ГРУ рассказали, как американские компании расхищают ресурсы Сирии
В ГРУ рассказали, как американские компании расхищают ресурсы Сирии - РИА Новости, 16.08.2022
В ГРУ рассказали, как американские компании расхищают ресурсы Сирии
США продолжают расхищение ресурсов Сирии, ежедневно при участии американских компаний добывается 220 тысяч баррелей нефти, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:52
2022-08-16T16:52
в мире
форум "армия-2022"
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дамаск (город)
сирия
гру рф
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. США продолжают расхищение ресурсов Сирии, ежедневно при участии американских компаний добывается 220 тысяч баррелей нефти, сообщил журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на Московской международной конференции по безопасности."С подачи американцев расхищаются национальные природные ресурсы Сирийской арабской республики. При участии американских компаний... на восточном берегу реки Евфрат ежесуточно добывается около 220 тысяч баррелей нефти, из которых 190 тысяч продается в другие страны и только 30 тысяч поставляется по завышенным ценам для нужд Дамаска. Получаемые таким образом незаконные доходы - около 400 миллионов долларов в год - идут на финансирование американских планов автономизации Заевфратья", - сказал Костюков на конференции в рамках форума "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
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в мире, форум "армия-2022", кубинка, дамаск (город), сирия, гру рф, игорь костюков (генштаб), сша
В мире, Форум "Армия-2022", Кубинка, Дамаск (город), Сирия, ГРУ РФ, Игорь Костюков (Генштаб), США
16:52 16.08.2022
 
В ГРУ рассказали, как американские компании расхищают ресурсы Сирии

Глава ГРУ Костюков: американцы ежедневно добывают в Сирии 220 тысяч баррелей нефти

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. США продолжают расхищение ресурсов Сирии, ежедневно при участии американских компаний добывается 220 тысяч баррелей нефти, сообщил журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на Московской международной конференции по безопасности.
"С подачи американцев расхищаются национальные природные ресурсы Сирийской арабской республики. При участии американских компаний... на восточном берегу реки Евфрат ежесуточно добывается около 220 тысяч баррелей нефти, из которых 190 тысяч продается в другие страны и только 30 тысяч поставляется по завышенным ценам для нужд Дамаска. Получаемые таким образом незаконные доходы - около 400 миллионов долларов в год - идут на финансирование американских планов автономизации Заевфратья", - сказал Костюков на конференции в рамках форума "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.
РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 18:25Война в Сирии
Небензя обвинил США в контрабанде нефти и зерна из Сирии
 
В миреФорум "Армия-2022"КубинкаДамаск (город)СирияГРУ РФИгорь Костюков (Генштаб)США
 
 
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