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Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию - РИА Новости, 16.08.2022
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Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию
Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию
Участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности подтверждает, что планы Запада по изоляции России потерпели крах, заявил министр обороны... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:48
2022-08-16T13:06
безопасность
россия
сша
нато
сергей шойгу
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности подтверждает, что планы Запада по изоляции России потерпели крах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В конференции примут участие свыше 700 делегатов из более чем 70 стран, сообщало ранее Минобороны.Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России.
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безопасность, россия, сша, нато, сергей шойгу, форум "армия-2022"
Безопасность, Россия, США, НАТО, Сергей Шойгу, Форум "Армия-2022"
10:48 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
 
Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию

Шойгу: участие иностранцев в конференции в Москве говорит о срыве плана изолировать Россию

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности подтверждает, что планы Запада по изоляции России потерпели крах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Несмотря на попытки США и НАТО в очередной раз изолировать Россию, ваше участие в форуме служит зримым подтверждением того, что эти планы потерпели крах. Мы ценим вашу поддержку", - сказал он на открытии конференции.
В конференции примут участие свыше 700 делегатов из более чем 70 стран, сообщало ранее Минобороны.
Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России.
Люди купаются в фонтане Унисфера в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:00
Запад хочет себе другой глобус
 
БезопасностьРоссияСШАНАТОСергей ШойгуФорум "Армия-2022"
 
 
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