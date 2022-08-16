https://ria.ru/20220816/rossiya-1809922058.html
Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию
Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию
Участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности подтверждает, что планы Запада по изоляции России потерпели крах, заявил министр обороны... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:48
2022-08-16T10:48
2022-08-16T13:06
безопасность
россия
сша
нато
сергей шойгу
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности подтверждает, что планы Запада по изоляции России потерпели крах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В конференции примут участие свыше 700 делегатов из более чем 70 стран, сообщало ранее Минобороны.Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России.
https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, нато, сергей шойгу, форум "армия-2022"
Безопасность, Россия, США, НАТО, Сергей Шойгу, Форум "Армия-2022"
10:48 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию
Шойгу: участие иностранцев в конференции в Москве говорит о срыве плана изолировать Россию