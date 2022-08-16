https://ria.ru/20220816/rossiya-1809922058.html

Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию

Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию

Участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности подтверждает, что планы Запада по изоляции России потерпели крах, заявил министр обороны... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:48

2022-08-16T10:48

2022-08-16T13:06

безопасность

россия

сша

нато

сергей шойгу

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности подтверждает, что планы Запада по изоляции России потерпели крах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В конференции примут участие свыше 700 делегатов из более чем 70 стран, сообщало ранее Минобороны.Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России.

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сша, нато, сергей шойгу, форум "армия-2022"