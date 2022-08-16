https://ria.ru/20220816/pozhar-1809954685.html

Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в ростовской станице

Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в ростовской станице - РИА Новости, 16.08.2022

Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в ростовской станице

Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в станице Верхнекундрюченская Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:12

2022-08-16T12:12

2022-08-16T12:17

происшествия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в станице Верхнекундрюченская Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 человек эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ, для эвакуации было задействовано 8 автобусов", - написал губернатор.Губернатор добавил, что пожаром уничтожено семь жилых домов, в которых проживало 17 человек, в том числе четверо детей.Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а к утру вторника - 136 гектаров, огонь охватил строения в станице Верхнекундрюченская. В районе введен режим ЧС.

https://ria.ru/20220816/pozhar-1809955938.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев