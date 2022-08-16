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Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в ростовской станице
Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в ростовской станице - РИА Новости, 16.08.2022
Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в ростовской станице
Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в станице Верхнекундрюченская Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:12
2022-08-16T12:12
2022-08-16T12:17
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в станице Верхнекундрюченская Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 человек эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ, для эвакуации было задействовано 8 автобусов", - написал губернатор.Губернатор добавил, что пожаром уничтожено семь жилых домов, в которых проживало 17 человек, в том числе четверо детей.Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а к утру вторника - 136 гектаров, огонь охватил строения в станице Верхнекундрюченская. В районе введен режим ЧС.
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ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
12:12 16.08.2022 (обновлено: 12:17 16.08.2022)
Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в ростовской станице
Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в станице Верхнекундрюченская
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости.
Более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в станице Верхнекундрюченская Ростовской области, сообщил
губернатор региона Василий Голубев.
"За медицинской помощью обратилось 53 человека, пострадавшие от задымления. Всю необходимую помощь им оказывают", - написал он в Telegram.
"Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 человек эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ, для эвакуации было задействовано 8 автобусов", - написал губернатор.
Губернатор добавил, что пожаром уничтожено семь жилых домов, в которых проживало 17 человек, в том числе четверо детей.
Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а к утру вторника - 136 гектаров, огонь охватил строения в станице Верхнекундрюченская. В районе введен режим ЧС.