https://ria.ru/20220816/pogoda-1809890719.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.08.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:07

2022-08-16T08:07

2022-08-16T08:07

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице продолжит формировать антициклон."Переменная облачность, без осадков, плюс 28-30 градусов тепла в Москве и плюс 26-31 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.Кроме того, синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо падать, но показания барометров останутся выше нормы и составят 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20220815/pogoda-1809552181.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"