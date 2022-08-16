https://ria.ru/20220816/pogoda-1809890719.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.08.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:07
2022-08-16T08:07
2022-08-16T08:07
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице продолжит формировать антициклон."Переменная облачность, без осадков, плюс 28-30 градусов тепла в Москве и плюс 26-31 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.Кроме того, синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо падать, но показания барометров останутся выше нормы и составят 751 миллиметр ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус пообещал москвичам переменную облачность и до 30 градусов тепла во вторник