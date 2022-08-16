Поезда из Крыма возобновляют движение по графику
"Гранд Сервис Экспресс": следующие из Крыма поезда возобновят движение по графику с 20:30
Поезд Крымской железной дороги. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Следующие из Крыма пассажирские поезда возобновляют движение из городов следования по графику с 20.30 в связи с открытием железной дороги под Джанкоем, сообщила пресс-служба оператора ж/д-перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"Гранд Сервис Экспресс" скорректировал планы по отправлению поездов в связи с открытием железной дороги для пассажирских поездов под Джанкоем", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Сообщается, что поезд №396 Симферополь - Астрахань отправится сегодня по графику в 20.30 со станции Симферополь. Поезд № 194 Симферополь - Москва отправится сегодня по графику в 22.25 со станции Симферополь. Кроме того, поезд № 198 Симферополь - Москва отправится сегодня по графику в 23.55 со станции Симферополь, поезд № 184 Севастополь - Мурманск отправится завтра, 17 августа, по графику в 00.20 со станции Севастополь, а поезд № 162 Феодосия - Москва отправляется из Феодосии в 22.00.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. Участок путей в Джанкойском районе был поврежден из-за взрывов боеприпасов, позднее восстановлен. Оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс" сообщил ранее, что 7 пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть в направлении Крыма, один из Крыма. Восстановление движения будет возможно после того, как закончится детонация боеприпасов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой.