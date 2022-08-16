https://ria.ru/20220816/podmoskove-1809954959.html

Завод по производству лекарственных препаратов построят в Подмосковье

Завод по производству лекарственных препаратов построят в Подмосковье - РИА Новости, 16.08.2022

Завод по производству лекарственных препаратов построят в Подмосковье

по розливу лекарственных форм в ампулы, флаконы и шприцы построят в особой экономической зоне "Дубна" Московской области, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:23

2022-08-16T12:23

2022-08-16T12:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

завод

строительство

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Производство по розливу лекарственных форм в ампулы, флаконы и шприцы построят в особой экономической зоне "Дубна" Московской области, говорится в сообщении регионального Мининвеста.Площадь объекта составит 8,1 тысячи квадратных метров будет состоять из двух производственных линий, склада готовой продукции, лабораторного комплекса и административно-бытовых помещений. Строительство завода позволит создать 180 рабочих мест для жителей Подмосковья."Планируется, что компания будет выпускать препараты для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах. Часть лекарств будет выпускаться в качестве аналогов иностранных препаратов", - говорится в сообщении.В сообщении добавляется, что объем инвестиций застройщика "АРГУМЕНТУМ ФАРМА" составит порядка 1,5 миллиарда рублей. Завершить возведение объекта планируется в 3 квартале 2023 года.

https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809745928.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), завод, строительство