https://ria.ru/20220816/pelosi-1809910179.html

Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой

Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой - РИА Новости, 16.08.2022

Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:13

2022-08-16T10:13

2022-08-16T13:03

в мире

нэнси пелоси

визит пелоси на тайвань

владимир путин

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран, тщательно спланированная провокация, заявил президент РФ Владимир Путин."Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию", - сказал Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.По его словам, "США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе".Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220812/posol-1809222750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, владимир путин, форум "армия-2022"