https://ria.ru/20220816/pamyatniki-1809952715.html

В Эстонии заявили о демонтаже еще шести советских монументов

В Эстонии заявили о демонтаже еще шести советских монументов - РИА Новости, 16.08.2022

В Эстонии заявили о демонтаже еще шести советских монументов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила во вторник, что кроме танка - памятника Т-34 в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:05

2022-08-16T12:05

2022-08-16T14:52

в мире

нарва

эстония

таллин

т-34

великая отечественная война (1941-1945)

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила во вторник, что кроме танка - памятника Т-34 в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов."Танк является лишь одним из нескольких советских памятников, работы затронут семь монументов", - сказала Каллас на экстренной пресс-конференции в Таллине. По ее словам, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности.По данным портала государственного телерадиовещания ERR, помимо танка, это мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином.Как сообщает ERR, утром к танку прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована."В настоящее время продолжаются подготовительные работы по демонтажу танка-памятника. На месте работают два крана Сил обороны, также подъехал военный тягач, на который погрузят танк после демонтажа", - говорится в сообщении.В начале августа Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. Премьер отдельно остановилась на проблеме танка Т-34, подчеркнув, что если городские власти не намерены самостоятельно убирать танк, то решение о его переносе примет государство.Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

https://ria.ru/20220803/riga-1806898947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нарва, эстония, таллин, т-34, великая отечественная война (1941-1945)