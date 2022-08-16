https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1809892311.html

Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве

Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве - РИА Новости, 16.08.2022

Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве

По решению правительства Эстонии в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей, сообщил портал государственного... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:40

2022-08-16T08:40

2022-08-16T14:53

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. По решению правительства Эстонии в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR."Утром к танку прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована", — говорится в публикации.В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно быстрее снести все советские памятники на территории республики. При этом мэр Нарвы выступил против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Накануне вопрос рассматривало городское собрание, но решение принять не смогло. Тогда Каллас заявила, что Т-34 перенесут по решению правительства.Мемориал в Нарве оставался единственным сохранившимся в Эстонии танком-памятником. Его установили в 1970 году на месте, где в июле 1944 года части Красной Армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку Нарову, прорвали оборону фашистов и освободили Нарву.Сейчас Нарва — третий по величине город Эстонии. Там проживают около 60 тысяч человек, более чем 95 процентов из них считают родным языком русский.

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, нарва