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Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве - РИА Новости, 16.08.2022
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Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве
Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве - РИА Новости, 16.08.2022
Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве
По решению правительства Эстонии в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей, сообщил портал государственного... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:40
2022-08-16T14:53
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. По решению правительства Эстонии в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR."Утром к танку прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована", — говорится в публикации.В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно быстрее снести все советские памятники на территории республики. При этом мэр Нарвы выступил против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Накануне вопрос рассматривало городское собрание, но решение принять не смогло. Тогда Каллас заявила, что Т-34 перенесут по решению правительства.Мемориал в Нарве оставался единственным сохранившимся в Эстонии танком-памятником. Его установили в 1970 году на месте, где в июле 1944 года части Красной Армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку Нарову, прорвали оборону фашистов и освободили Нарву.Сейчас Нарва — третий по величине город Эстонии. Там проживают около 60 тысяч человек, более чем 95 процентов из них считают родным языком русский.
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в мире, эстония, нарва
В мире, Эстония, Нарва
08:40 16.08.2022 (обновлено: 14:53 16.08.2022)
 
Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве

Эстонские СМИ сообщили о начале переноса танка-памятника Т-34 из Нарвы

© AP Photo / Sergei StepanovДемонтаж танка Т-34 в Нарве
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
Демонтаж танка Т-34 в Нарве
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. По решению правительства Эстонии в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
"Утром к танку прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована", — говорится в публикации.
В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно быстрее снести все советские памятники на территории республики. При этом мэр Нарвы выступил против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Накануне вопрос рассматривало городское собрание, но решение принять не смогло. Тогда Каллас заявила, что Т-34 перенесут по решению правительства.
Мемориал в Нарве оставался единственным сохранившимся в Эстонии танком-памятником. Его установили в 1970 году на месте, где в июле 1944 года части Красной Армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку Нарову, прорвали оборону фашистов и освободили Нарву.
Сейчас Нарва — третий по величине город Эстонии. Там проживают около 60 тысяч человек, более чем 95 процентов из них считают родным языком русский.
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:00
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