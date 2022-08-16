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Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве
Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве - РИА Новости, 16.08.2022
Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве
По решению правительства Эстонии в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей, сообщил портал государственного... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:40
2022-08-16T08:40
2022-08-16T14:53
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. По решению правительства Эстонии в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR."Утром к танку прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована", — говорится в публикации.В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала как можно быстрее снести все советские памятники на территории республики. При этом мэр Нарвы выступил против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Накануне вопрос рассматривало городское собрание, но решение принять не смогло. Тогда Каллас заявила, что Т-34 перенесут по решению правительства.Мемориал в Нарве оставался единственным сохранившимся в Эстонии танком-памятником. Его установили в 1970 году на месте, где в июле 1944 года части Красной Армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку Нарову, прорвали оборону фашистов и освободили Нарву.Сейчас Нарва — третий по величине город Эстонии. Там проживают около 60 тысяч человек, более чем 95 процентов из них считают родным языком русский.
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РИА Новости
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в мире, эстония, нарва
08:40 16.08.2022 (обновлено: 14:53 16.08.2022)
Правительство Эстонии решило судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве
Эстонские СМИ сообщили о начале переноса танка-памятника Т-34 из Нарвы
ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости.
По решению правительства Эстонии в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR
.
"Утром к танку прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована", — говорится в публикации.
В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас
призвала как можно быстрее снести все советские памятники на территории республики. При этом мэр Нарвы
выступил против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Накануне вопрос рассматривало городское собрание, но решение принять не смогло. Тогда Каллас заявила, что Т-34
перенесут по решению правительства.
Мемориал в Нарве оставался единственным сохранившимся в Эстонии танком-памятником. Его установили в 1970 году на месте, где в июле 1944 года части Красной Армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку Нарову, прорвали оборону фашистов и освободили Нарву.
Сейчас Нарва — третий по величине город Эстонии. Там проживают около 60 тысяч человек, более чем 95 процентов из них считают родным языком русский.