Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России
Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России после посещения "Армии-2022"
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам посещения форума "Армия-2022".
"Посетил международный военно-технический форум "Армия-2022". Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации более чем из 70 стран.
РИА Новости - официальное информационное агентство форума.