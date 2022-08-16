https://ria.ru/20220816/oborona-1810100817.html

Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России

Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России - РИА Новости, 16.08.2022

Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России

Обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам посещения форума "Армия-2022". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:51

2022-08-16T20:51

2022-08-16T20:51

безопасность

россия

патриот

форум "армия-2022"

дмитрий медведев

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам посещения форума "Армия-2022"."Посетил международный военно-технический форум "Армия-2022". Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации более чем из 70 стран.РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20220805/medvedev-1807572807.html

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безопасность, россия, патриот, форум "армия-2022", дмитрий медведев