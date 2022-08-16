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Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России - РИА Новости, 16.08.2022
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Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России
Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России - РИА Новости, 16.08.2022
Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России
Обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам посещения форума "Армия-2022". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:51
2022-08-16T20:51
безопасность
россия
патриот
форум "армия-2022"
дмитрий медведев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам посещения форума "Армия-2022"."Посетил международный военно-технический форум "Армия-2022". Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации более чем из 70 стран.РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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безопасность, россия, патриот, форум "армия-2022", дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Патриот, Форум "Армия-2022", Дмитрий Медведев
20:51 16.08.2022
 
Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России

Медведев заявил о высоком уровне обороноспособности России после посещения "Армии-2022"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам посещения форума "Армия-2022".
"Посетил международный военно-технический форум "Армия-2022". Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации более чем из 70 стран.
РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 16:42
Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне
 
БезопасностьРоссияПатриотФорум "Армия-2022"Дмитрий Медведев
 
 
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