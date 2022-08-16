https://ria.ru/20220816/mukhi-1810082309.html

Во Франции обнаружили считавшихся вымершими мух-стервятников

Во Франции обнаружили считавшихся вымершими мух-стервятников - РИА Новости, 16.08.2022

Во Франции обнаружили считавшихся вымершими мух-стервятников

Муху с оранжевой головой, вид которых считался полностью исчезнувшим с середины XIX века, обнаружили на юге Франции, сообщает Национальный парк Пиренеев. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:51

2022-08-16T18:51

2022-08-16T18:51

франция

наука

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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Муху с оранжевой головой, вид которых считался полностью исчезнувшим с середины XIX века, обнаружили на юге Франции, сообщает Национальный парк Пиренеев.Известные во Франции как "мухи-стервятники" эти насекомые ((Thyreophora cynophila)) после более чем полутора веков впервые были замечены в Испании в 2010 году.Французские натуралисты в долине Осо (департамент Атлантические Пиренеи) использовали для выслеживания мух-тиреофор их склонность откладывать яйца в разложившиеся тела диких животных."Во время наблюдения за тушей кабана, лежащего на снегу на высоте 1700 метров над уровнем моря гид-наблюдатель заметил мух, кружащихся вокруг животного. Но не просто мухи! Это были Thyreophora cynophila с ярко-оранжевой головой", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении.Появление уникальных мух в долине Осо было зафиксировано в феврале. Как отмечается, "мухи-стервятники" наиболее активны зимой: холод не беспокоит ее личинок, которые питаются разлагающимися на снегу тушами.Любимое место развития личинок Thyreophora cynophila — костный мозг. В связи с этим причиной исчезновения мухи называли изменения в санитарных правилах животноводства и исчезновение хищной мегафауны, что привело к нехватке крупных туш с раздробленными костями.

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франция, наука