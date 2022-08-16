https://ria.ru/20220816/mukhi-1810082309.html
Во Франции обнаружили считавшихся вымершими мух-стервятников
Во Франции обнаружили считавшихся вымершими мух-стервятников - РИА Новости, 16.08.2022
Во Франции обнаружили считавшихся вымершими мух-стервятников
Муху с оранжевой головой, вид которых считался полностью исчезнувшим с середины XIX века, обнаружили на юге Франции, сообщает Национальный парк Пиренеев. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:51
2022-08-16T18:51
2022-08-16T18:51
франция
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753362261_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e60cc1de7cba074cddd9696cf73ec172.jpg
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Муху с оранжевой головой, вид которых считался полностью исчезнувшим с середины XIX века, обнаружили на юге Франции, сообщает Национальный парк Пиренеев.Известные во Франции как "мухи-стервятники" эти насекомые ((Thyreophora cynophila)) после более чем полутора веков впервые были замечены в Испании в 2010 году.Французские натуралисты в долине Осо (департамент Атлантические Пиренеи) использовали для выслеживания мух-тиреофор их склонность откладывать яйца в разложившиеся тела диких животных."Во время наблюдения за тушей кабана, лежащего на снегу на высоте 1700 метров над уровнем моря гид-наблюдатель заметил мух, кружащихся вокруг животного. Но не просто мухи! Это были Thyreophora cynophila с ярко-оранжевой головой", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении.Появление уникальных мух в долине Осо было зафиксировано в феврале. Как отмечается, "мухи-стервятники" наиболее активны зимой: холод не беспокоит ее личинок, которые питаются разлагающимися на снегу тушами.Любимое место развития личинок Thyreophora cynophila — костный мозг. В связи с этим причиной исчезновения мухи называли изменения в санитарных правилах животноводства и исчезновение хищной мегафауны, что привело к нехватке крупных туш с раздробленными костями.
https://ria.ru/20220603/bars-1792871929.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753362261_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f028f910b9d08dbdbca77f5c6423b320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, наука
Во Франции обнаружили считавшихся вымершими мух-стервятников
Во Франции обнаружили мух-стервятников, считавшихся вымершими с 1850 года
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости.
Муху с оранжевой головой, вид которых считался полностью исчезнувшим с середины XIX века, обнаружили на юге Франции, сообщает
Национальный парк Пиренеев.
Известные во Франции
как "мухи-стервятники" эти насекомые ((Thyreophora cynophila)) после более чем полутора веков впервые были замечены в Испании
в 2010 году.
Французские натуралисты в долине Осо (департамент Атлантические Пиренеи) использовали для выслеживания мух-тиреофор их склонность откладывать яйца в разложившиеся тела диких животных.
"Во время наблюдения за тушей кабана, лежащего на снегу на высоте 1700 метров над уровнем моря гид-наблюдатель заметил мух, кружащихся вокруг животного. Но не просто мухи! Это были Thyreophora cynophila с ярко-оранжевой головой", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении.
Появление уникальных мух в долине Осо было зафиксировано в феврале. Как отмечается, "мухи-стервятники" наиболее активны зимой: холод не беспокоит ее личинок, которые питаются разлагающимися на снегу тушами.
Любимое место развития личинок Thyreophora cynophila — костный мозг. В связи с этим причиной исчезновения мухи называли изменения в санитарных правилах животноводства и исчезновение хищной мегафауны, что привело к нехватке крупных туш с раздробленными костями.