https://ria.ru/20220816/moskva-1809933738.html
В Москве промоют около двух тысяч сооружений при подготовке ко Дню города
В Москве промоют около двух тысяч сооружений при подготовке ко Дню города - РИА Новости, 16.08.2022
В Москве промоют около двух тысяч сооружений при подготовке ко Дню города
Специалисты промоют около двух тысяч инженерных сооружений в Москве в рамках подготовки ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:20
2022-08-16T11:20
2022-08-16T11:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты промоют около двух тысяч инженерных сооружений в Москве в рамках подготовки ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра отметил, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов."Промывка проходит с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. Памятники и фонтаны очищают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - подчеркнул Бирюков.Он сообщил, что в мероприятиях в общей сложности задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.В этом году День города будет отмечаться 10-11 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве промоют около двух тысяч сооружений при подготовке ко Дню города
Бирюков: в Москве промоют около двух тысяч сооружений в рамках подготовки ко Дню города
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты промоют около двух тысяч инженерных сооружений в Москве в рамках подготовки ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений, в общей сложности промоем около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры покрасим, все мероприятия завершим до конца августа", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов.
"Промывка проходит с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. Памятники и фонтаны очищают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - подчеркнул Бирюков.
Он сообщил, что в мероприятиях в общей сложности задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.
В этом году День города будет отмечаться 10-11 сентября.