https://ria.ru/20220816/moskva-1809933738.html

В Москве промоют около двух тысяч сооружений при подготовке ко Дню города

В Москве промоют около двух тысяч сооружений при подготовке ко Дню города - РИА Новости, 16.08.2022

В Москве промоют около двух тысяч сооружений при подготовке ко Дню города

Специалисты промоют около двух тысяч инженерных сооружений в Москве в рамках подготовки ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:20

2022-08-16T11:20

2022-08-16T11:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты промоют около двух тысяч инженерных сооружений в Москве в рамках подготовки ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра отметил, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов."Промывка проходит с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. Памятники и фонтаны очищают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - подчеркнул Бирюков.Он сообщил, что в мероприятиях в общей сложности задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.В этом году День города будет отмечаться 10-11 сентября.

https://ria.ru/20220814/moskva-1809650081.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков