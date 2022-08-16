https://ria.ru/20220816/minoborony-1810018488.html
Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов
Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов
Минобороны РФ и Государственный НИИ органической химии и технологии подписали на форуме "Армия-2022" контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:16
2022-08-16T15:16
2022-08-16T15:16
безопасность
алексей криворучко
владимир кондратьев
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Государственный НИИ органической химии и технологии подписали на форуме "Армия-2022" контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов, сообщили в министерстве.Как сообщили в военном ведомстве, был подписан контракт на "выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов и специальных изделий в их снаряжении". Работа будет вестись под шифром "Новатор-1".Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор НИИ Владимир Кондратьев.
https://ria.ru/20220816/su34-1809997115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, алексей криворучко, владимир кондратьев, форум "армия-2022"
Безопасность, Алексей Криворучко, Владимир Кондратьев, Форум "Армия-2022"
Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов
Минобороны заключило контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения химикатов