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Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов - РИА Новости, 16.08.2022
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Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов
Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов
Минобороны РФ и Государственный НИИ органической химии и технологии подписали на форуме "Армия-2022" контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:16
2022-08-16T15:16
безопасность
алексей криворучко
владимир кондратьев
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Государственный НИИ органической химии и технологии подписали на форуме "Армия-2022" контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов, сообщили в министерстве.Как сообщили в военном ведомстве, был подписан контракт на "выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов и специальных изделий в их снаряжении". Работа будет вестись под шифром "Новатор-1".Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор НИИ Владимир Кондратьев.
https://ria.ru/20220816/su34-1809997115.html
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безопасность, алексей криворучко, владимир кондратьев, форум "армия-2022"
Безопасность, Алексей Криворучко, Владимир Кондратьев, Форум "Армия-2022"
15:16 16.08.2022
 
Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов

Минобороны заключило контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения химикатов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие войск РХБЗ
Военнослужащие войск РХБЗ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Государственный НИИ органической химии и технологии подписали на форуме "Армия-2022" контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов, сообщили в министерстве.
Как сообщили в военном ведомстве, был подписан контракт на "выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов и специальных изделий в их снаряжении". Работа будет вестись под шифром "Новатор-1".
Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор НИИ Владимир Кондратьев.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
14:17
Минобороны подписало контракт на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34
 
БезопасностьАлексей КриворучкоВладимир КондратьевФорум "Армия-2022"
 
 
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