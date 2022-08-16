https://ria.ru/20220816/minoborony-1810018488.html

Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов

Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов - РИА Новости, 16.08.2022

Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов

Минобороны РФ и Государственный НИИ органической химии и технологии подписали на форуме "Армия-2022" контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:16

2022-08-16T15:16

2022-08-16T15:16

безопасность

алексей криворучко

владимир кондратьев

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Государственный НИИ органической химии и технологии подписали на форуме "Армия-2022" контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов, сообщили в министерстве.Как сообщили в военном ведомстве, был подписан контракт на "выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов и специальных изделий в их снаряжении". Работа будет вестись под шифром "Новатор-1".Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор НИИ Владимир Кондратьев.

https://ria.ru/20220816/su34-1809997115.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, алексей криворучко, владимир кондратьев, форум "армия-2022"