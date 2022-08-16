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Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта - РИА Новости, 16.08.2022
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Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
Минобороны РФ скорректировало государственный оборонный заказ с учётом опыта боевого применения техники, возможностей промышленности и экономической ситуации в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:08
2022-08-16T14:08
безопасность
форум "армия-2022"
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ скорректировало государственный оборонный заказ с учётом опыта боевого применения техники, возможностей промышленности и экономической ситуации в стране, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко перед подписанием и вручением госконтрактов на форуме "Армия-2022"."Органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации проведена большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности Вооруженных сил по закупке, ремонту и модернизации вооружения и военной техники и специальной техники", - сказал Криворучко.По его словам, "проведение данной работы основано на результатах боевого применения вооружения и военной техники, с учетом текущих потребностей Министерства обороны, опыта организации боевой подготовки войск, а также возможностей отечественной промышленности и экономической ситуации в стране".Замминистра добавил, что особое внимание при заключении госконтрактов уделено закупкам новой, самой современной техники и ремонту и модернизации уже находящийся на вооружении образцов.
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безопасность, форум "армия-2022", министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Форум "Армия-2022", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
14:08 16.08.2022
 
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта

Замминистра обороны Криворучко: гособоронзаказ скорректировали с учетом боевого опыта

© РИА НовостиБронеавтомобиль "Ахмат" на форуме "Армия-2022"
Бронеавтомобиль Ахмат на форуме Армия-2022
© РИА Новости
Бронеавтомобиль "Ахмат" на форуме "Армия-2022". Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ скорректировало государственный оборонный заказ с учётом опыта боевого применения техники, возможностей промышленности и экономической ситуации в стране, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко перед подписанием и вручением госконтрактов на форуме "Армия-2022".
"Органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации проведена большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности Вооруженных сил по закупке, ремонту и модернизации вооружения и военной техники и специальной техники", - сказал Криворучко.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 15:01
Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии
По его словам, "проведение данной работы основано на результатах боевого применения вооружения и военной техники, с учетом текущих потребностей Министерства обороны, опыта организации боевой подготовки войск, а также возможностей отечественной промышленности и экономической ситуации в стране".
Замминистра добавил, что особое внимание при заключении госконтрактов уделено закупкам новой, самой современной техники и ремонту и модернизации уже находящийся на вооружении образцов.
Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

Девушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
1 из 14

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

Люди у Конгрессно-выставочного центра Патриот перед открытием Международного военно-технического форума Армия-2022 и армейских международных игр АрМИ-2022
2 из 14

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2022 и Армейских международных игр - 2022 в военно-патриотическом парке Патриот в подмосковной Кубинке
3 из 14

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

Участники авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинк
4 из 14

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
5 из 14

Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

Научно-исследовательский необитаемый подводный аппарат Клавесин-2Р
6 из 14

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

Стенд Института авиационного приборостроения Навигатор на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
7 из 14

Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

Выступление ударного вертолета Ми-28Н Ночной охотник во время открытия международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке
8 из 14

Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
9 из 14

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

Девушки сидят на летном поле во время открытия международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке
10 из 14

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

Вертолет Ми-35П на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
11 из 14

Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

Участники Международного военно-технического форума Армия-2022
12 из 14

Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

Участник авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) на открытии международного военно-технического форума Армия-2022
13 из 14

Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
14 из 14

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 14

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 14

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 14

Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 14

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 14

Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 14

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 14

Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 14

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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БезопасностьФорум "Армия-2022"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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