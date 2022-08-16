https://ria.ru/20220816/minoborony-1809993396.html

Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта

Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта - РИА Новости, 16.08.2022

Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта

Минобороны РФ скорректировало государственный оборонный заказ с учётом опыта боевого применения техники, возможностей промышленности и экономической ситуации в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:08

2022-08-16T14:08

2022-08-16T14:08

безопасность

форум "армия-2022"

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ скорректировало государственный оборонный заказ с учётом опыта боевого применения техники, возможностей промышленности и экономической ситуации в стране, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко перед подписанием и вручением госконтрактов на форуме "Армия-2022"."Органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации проведена большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности Вооруженных сил по закупке, ремонту и модернизации вооружения и военной техники и специальной техники", - сказал Криворучко.По его словам, "проведение данной работы основано на результатах боевого применения вооружения и военной техники, с учетом текущих потребностей Министерства обороны, опыта организации боевой подготовки войск, а также возможностей отечественной промышленности и экономической ситуации в стране".Замминистра добавил, что особое внимание при заключении госконтрактов уделено закупкам новой, самой современной техники и ремонту и модернизации уже находящийся на вооружении образцов.

https://ria.ru/20220815/oruzhie-1809731656.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, форум "армия-2022", министерство обороны рф (минобороны рф), россия