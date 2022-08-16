Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта

Замминистра обороны Криворучко: гособоронзаказ скорректировали с учетом боевого опыта
Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".
Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".
"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.
"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.
Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.
Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.
Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.
Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.
Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.
Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.
КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.
КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.
Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.
Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.
Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.
Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.
Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.
Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.
Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.
Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.
Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.
Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.
Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.
Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.
Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.
Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.
Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".
"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.
Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.
Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.
Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.
КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.
Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.
Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.
Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.
Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.
Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.
Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.
Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.