https://ria.ru/20220816/lotos-1810000225.html

Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"

Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С" - РИА Новости, 16.08.2022

Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:24

2022-08-16T14:24

2022-08-16T14:24

безопасность

россия

форум "армия-2022"

алексей криворучко

александр устинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809713317_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_7cd87779df4b1b18060dbd90c19e5f01.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"."Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку космических аппаратов "Лотос-С", - объявил диктор во время церемонии.Подписи под контрактами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов.Ранее сообщалось, что космические аппараты радиотехнической разведки "Лотос-С" вместе со спутниками радиолокационной разведки "Пион-НКС" входят в состав системы спутниковой разведки и целеуказания "Лиана".

https://ria.ru/20220816/iskander-1809999316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, форум "армия-2022", алексей криворучко, александр устинов