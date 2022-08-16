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Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С" - РИА Новости, 16.08.2022
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Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"
Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С" - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"
Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:24
2022-08-16T14:24
безопасность
россия
форум "армия-2022"
алексей криворучко
александр устинов
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"."Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку космических аппаратов "Лотос-С", - объявил диктор во время церемонии.Подписи под контрактами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов.Ранее сообщалось, что космические аппараты радиотехнической разведки "Лотос-С" вместе со спутниками радиолокационной разведки "Пион-НКС" входят в состав системы спутниковой разведки и целеуказания "Лиана".
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безопасность, россия, форум "армия-2022", алексей криворучко, александр устинов
Безопасность, Россия, Форум "Армия-2022", Алексей Криворучко, Александр Устинов
14:24 16.08.2022
 
Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"

Минобороны на "Армии-2022" подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С".
"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку космических аппаратов "Лотос-С", - объявил диктор во время церемонии.
Подписи под контрактами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов.
Ранее сообщалось, что космические аппараты радиотехнической разведки "Лотос-С" вместе со спутниками радиолокационной разведки "Пион-НКС" входят в состав системы спутниковой разведки и целеуказания "Лиана".
Комплекс Искандер с крылатыми ракетами в районе проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
14:21
Минобороны подписало контракт на поставку ракет для комплекса "Искандер-М"
 
БезопасностьРоссияФорум "Армия-2022"Алексей КриворучкоАлександр Устинов
 
 
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