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Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"
Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С" - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"
Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:24
2022-08-16T14:24
2022-08-16T14:24
безопасность
россия
форум "армия-2022"
алексей криворучко
александр устинов
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"."Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку космических аппаратов "Лотос-С", - объявил диктор во время церемонии.Подписи под контрактами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов.Ранее сообщалось, что космические аппараты радиотехнической разведки "Лотос-С" вместе со спутниками радиолокационной разведки "Пион-НКС" входят в состав системы спутниковой разведки и целеуказания "Лиана".
https://ria.ru/20220816/iskander-1809999316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, форум "армия-2022", алексей криворучко, александр устинов
Безопасность, Россия, Форум "Армия-2022", Алексей Криворучко, Александр Устинов
Минобороны подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"
Минобороны на "Армии-2022" подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"