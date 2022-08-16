https://ria.ru/20220816/kubok-1810046179.html

В Липецкой области впервые пройдет кубок губернатора по единоборствам

В Липецкой области впервые пройдет кубок губернатора по единоборствам - РИА Новости, 16.08.2022

В Липецкой области впервые пройдет кубок губернатора по единоборствам

"Кубок губернатора Липецкой области" по пяти видам единоборств впервые пройдет 20 августа на Зеленом острове, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:33

2022-08-16T16:33

2022-08-16T17:01

липецкая область

игорь артамонов

спорт

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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. "Кубок губернатора Липецкой области" по пяти видам единоборств впервые пройдет 20 августа на Зеленом острове, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, кубок объединит пять видов единоборств – дзюдо, самбо, бокс, кикбоксинг и тхэквондо. Программой фестиваля запланированы показательные выступления ведущих спортсменов Липецкой области, открытые тренировки и соревнования. Стартует мероприятие в 14:00.Артамонов отметил, что зрители смогут познакомятся со спецификой единоборств, а также попробовать себя в мастер-классах. Интерактивные площадки начнут работать сразу после официального старта."Эти виды единоборств в Липецкой области объединяют уже около пяти тысяч спортсменов и любителей. Они тренируются и успешно представляют наш регион на соревнованиях различного уровня. Фестиваль единоборств – один из интереснейших проектов, приобщающих жителей региона к здоровому и активному стилю жизни.Надеюсь, что он станет хорошей традицией, и каждый год число участников и зрителей будет увеличиваться. Мы продолжим поддерживать массовые спортивные праздники и события", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220811/sportkompleks-1808911661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, спорт