Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург
Роспотребнадзор: 48 процентов случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Почти половина выявленных случаев коронавируса в России приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах страны разные, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область", - говорится в сообщении.
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По итогам последней недели в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, уточнили в ведомстве.
"В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)", - говорится в сообщении.
Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова дала поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти регионов, пояснили в пресс-службе.
Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска – старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями, уточнили в ведомстве.