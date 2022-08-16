https://ria.ru/20220816/koronavirus-1809968628.html

Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург

Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург - РИА Новости, 16.08.2022

Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург

Почти половина выявленных случаев коронавируса в России приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах страны... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:48

2022-08-16T12:48

2022-08-16T12:48

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Почти половина выявленных случаев коронавируса в России приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах страны разные, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область", - говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, уточнили в ведомстве.Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова дала поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти регионов, пояснили в пресс-службе.Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска – старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

https://ria.ru/20220815/covid-19-1809581036.html

россия

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московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, анна попова, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), санкт-петербург