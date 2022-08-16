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Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург - РИА Новости, 16.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220816/koronavirus-1809968628.html
Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург
Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург - РИА Новости, 16.08.2022
Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург
Почти половина выявленных случаев коронавируса в России приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах страны... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:48
2022-08-16T12:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Почти половина выявленных случаев коронавируса в России приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах страны разные, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область", - говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, уточнили в ведомстве.Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова дала поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти регионов, пояснили в пресс-службе.Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска – старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями, уточнили в ведомстве.
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), санкт-петербург
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург
12:48 16.08.2022
 
Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург

Роспотребнадзор: 48 процентов случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Почти половина выявленных случаев коронавируса в России приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах страны разные, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область", - говорится в сообщении.
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По итогам последней недели в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, уточнили в ведомстве.
"В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)", - говорится в сообщении.
Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова дала поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти регионов, пояснили в пресс-службе.
Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска – старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями, уточнили в ведомстве.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
 
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