https://ria.ru/20220816/konventsii-1809944855.html

Шойгу заявил о выполнении Женевских конвенций российскими ВС на Украине

Шойгу заявил о выполнении Женевских конвенций российскими ВС на Украине - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу заявил о выполнении Женевских конвенций российскими ВС на Украине

Соблюдение Женевских конвенций было и остается в центре внимания российских командиров всех уровней, заявил на открытии Московской конференции по международной... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:50

2022-08-16T11:50

2022-08-16T11:50

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

форум "армия-2022"

украина

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Соблюдение Женевских конвенций было и остается в центре внимания российских командиров всех уровней, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Отдельно хотел бы остановиться на гуманитарных аспектах специальной военной операции. Соблюдение Женевских конвенций по правилам ведения войны всегда были и остаются в центре внимания командиров всех уровней. С начала операции были изданы соответствующие приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих в отношении мирного населения и военнопленных противника", - сказал Шойгу.На освобожденных от националистов территориях российские военнослужащие активно участвуют в доставке гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры и поддержании правопорядка, отметил министр обороны, так было в Сирии, в Нагорном Карабахе, так происходит и на Донбассе, отметил Шойгу.По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие с ООН и Международным Комитетом Красного Креста, добавил министр.

https://ria.ru/20220816/narusheniya-1809898094.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, форум "армия-2022", украина