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Шойгу заявил о выполнении Женевских конвенций российскими ВС на Украине - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/konventsii-1809944855.html
Шойгу заявил о выполнении Женевских конвенций российскими ВС на Украине
Шойгу заявил о выполнении Женевских конвенций российскими ВС на Украине - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу заявил о выполнении Женевских конвенций российскими ВС на Украине
Соблюдение Женевских конвенций было и остается в центре внимания российских командиров всех уровней, заявил на открытии Московской конференции по международной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:50
2022-08-16T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
форум "армия-2022"
украина
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Соблюдение Женевских конвенций было и остается в центре внимания российских командиров всех уровней, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Отдельно хотел бы остановиться на гуманитарных аспектах специальной военной операции. Соблюдение Женевских конвенций по правилам ведения войны всегда были и остаются в центре внимания командиров всех уровней. С начала операции были изданы соответствующие приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих в отношении мирного населения и военнопленных противника", - сказал Шойгу.На освобожденных от националистов территориях российские военнослужащие активно участвуют в доставке гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры и поддержании правопорядка, отметил министр обороны, так было в Сирии, в Нагорном Карабахе, так происходит и на Донбассе, отметил Шойгу.По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие с ООН и Международным Комитетом Красного Креста, добавил министр.
https://ria.ru/20220816/narusheniya-1809898094.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, форум "армия-2022", украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Форум "Армия-2022", Украина
11:50 16.08.2022
 
Шойгу заявил о выполнении Женевских конвенций российскими ВС на Украине

Шойгу: Женевские конвенции были и остаются в центре внимания российских командиров

© AP PhotoРоссийские военные в Херсоне
Российские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo
Российские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Соблюдение Женевских конвенций было и остается в центре внимания российских командиров всех уровней, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Отдельно хотел бы остановиться на гуманитарных аспектах специальной военной операции. Соблюдение Женевских конвенций по правилам ведения войны всегда были и остаются в центре внимания командиров всех уровней. С начала операции были изданы соответствующие приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих в отношении мирного населения и военнопленных противника", - сказал Шойгу.
На освобожденных от националистов территориях российские военнослужащие активно участвуют в доставке гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры и поддержании правопорядка, отметил министр обороны, так было в Сирии, в Нагорном Карабахе, так происходит и на Донбассе, отметил Шойгу.
По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие с ООН и Международным Комитетом Красного Креста, добавил министр.
Конашенков о применении ВСУ запрещенных Женевской конвенцией устройств и продвижении российский войск - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 09:19Специальная военная операция на Украине
Минобороны заявило о нарушениях националистами Женевской конвенции
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуФорум "Армия-2022"Украина
 
 
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