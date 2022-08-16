https://ria.ru/20220816/kadyrov-1809942383.html

Кадыров посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния"

Кадыров посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния" - РИА Новости, 16.08.2022

Кадыров посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния"

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил "недругам", что Россия является ведущей военной державой в мире, и посулил НАТО "приступы тоски, досады и отчаяния". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:44

2022-08-16T11:44

2022-08-16T14:48

в мире

россия

нато

сша

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 16 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил "недругам", что Россия является ведущей военной державой в мире, и посулил НАТО "приступы тоски, досады и отчаяния"."Несмотря на все усилия альянса НАТО изолировать Россию от внешнего мира, наша страна как была, так и остается открытой для всех, кто хочет с ней дружить и иметь доверительные взаимовыгодные связи. Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы", — написал он в Telegram-канале.Глава Чечни добавил, что Россия всегда была интересна государствам, которые "не выслуживаются перед США и их приспешниками"."Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния", — добавил он.При этом глава Чечни подчеркнул, что Россия никогда не зависела от западных стран, поэтому западные санкции не смогут повлиять на принимаемые решения.

https://ria.ru/20220806/dusha-1807616425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, нато, сша, рамзан кадыров