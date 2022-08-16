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Кадыров посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния" - РИА Новости, 16.08.2022
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Кадыров посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния"
Кадыров посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния" - РИА Новости, 16.08.2022
Кадыров посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния"
Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил "недругам", что Россия является ведущей военной державой в мире, и посулил НАТО "приступы тоски, досады и отчаяния". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:44
2022-08-16T14:48
в мире
россия
нато
сша
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил "недругам", что Россия является ведущей военной державой в мире, и посулил НАТО "приступы тоски, досады и отчаяния"."Несмотря на все усилия альянса НАТО изолировать Россию от внешнего мира, наша страна как была, так и остается открытой для всех, кто хочет с ней дружить и иметь доверительные взаимовыгодные связи. Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы", — написал он в Telegram-канале.Глава Чечни добавил, что Россия всегда была интересна государствам, которые "не выслуживаются перед США и их приспешниками"."Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния", — добавил он.При этом глава Чечни подчеркнул, что Россия никогда не зависела от западных стран, поэтому западные санкции не смогут повлиять на принимаемые решения.
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в мире, россия, нато, сша, рамзан кадыров
В мире, Россия, НАТО, США, Рамзан Кадыров
11:44 16.08.2022 (обновлено: 14:48 16.08.2022)
 
Кадыров посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния"

Кадыров напомнил НАТО о военной мощи России и посулил недругам приступы тоски и отчаяния

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил "недругам", что Россия является ведущей военной державой в мире, и посулил НАТО "приступы тоски, досады и отчаяния".
"Несмотря на все усилия альянса НАТО изолировать Россию от внешнего мира, наша страна как была, так и остается открытой для всех, кто хочет с ней дружить и иметь доверительные взаимовыгодные связи. Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы", — написал он в Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что Россия всегда была интересна государствам, которые "не выслуживаются перед США и их приспешниками".
"Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния", — добавил он.
При этом глава Чечни подчеркнул, что Россия никогда не зависела от западных стран, поэтому западные санкции не смогут повлиять на принимаемые решения.
Молодая пара на прогулке в Зарядье - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 08:00
Запад отчаялся понять загадочную русскую душу
 
В миреРоссияНАТОСШАРамзан Кадыров
 
 
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