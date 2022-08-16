11:44 16.08.2022 (обновлено: 14:48 16.08.2022)
Кадыров посулил НАТО "приступы тоски и отчаяния"
Кадыров напомнил НАТО о военной мощи России и посулил недругам приступы тоски и отчаяния
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 16 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил "недругам", что Россия является ведущей военной державой в мире, и посулил НАТО "приступы тоски, досады и отчаяния".
"Несмотря на все усилия альянса НАТО изолировать Россию от внешнего мира, наша страна как была, так и остается открытой для всех, кто хочет с ней дружить и иметь доверительные взаимовыгодные связи. Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы", — написал он в Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что Россия всегда была интересна государствам, которые "не выслуживаются перед США и их приспешниками".
"Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния", — добавил он.
При этом глава Чечни подчеркнул, что Россия никогда не зависела от западных стран, поэтому западные санкции не смогут повлиять на принимаемые решения.
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