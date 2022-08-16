https://ria.ru/20220816/italiya-1809903943.html

В компартии Италии призвали к выходу из Евросоюза

В компартии Италии призвали к выходу из Евросоюза - РИА Новости, 16.08.2022

В компартии Италии призвали к выходу из Евросоюза

Евросоюз потерял свой суверенитет, Италия должна выйти из него, заявил РИА Новости глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:47

2022-08-16T09:47

2022-08-16T09:47

в мире

италия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз потерял свой суверенитет, Италия должна выйти из него, заявил РИА Новости глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо."Лидеры ЕС раз за разом продавали себя Соединенным Штатам", - сказал политик, выразив мнение, что Рим должен выйти из ЕС и отказаться от всех обязательств, которые "ограничивают суверенитет Италии"."Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет", - считает Ломбардо.Он также призвал к восстановлению суверенитета Италии путем проведения собственной внешней и военной политики."Первое условие для суверенитета – вернуть нашу территорию, наши войска и нашу внешнюю политику", - добавил Ломбардо.

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, евросоюз