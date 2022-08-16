https://ria.ru/20220816/italiya-1809903943.html
В компартии Италии призвали к выходу из Евросоюза
В компартии Италии призвали к выходу из Евросоюза - РИА Новости, 16.08.2022
В компартии Италии призвали к выходу из Евросоюза
Евросоюз потерял свой суверенитет, Италия должна выйти из него, заявил РИА Новости глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:47
2022-08-16T09:47
2022-08-16T09:47
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италия
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз потерял свой суверенитет, Италия должна выйти из него, заявил РИА Новости глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо."Лидеры ЕС раз за разом продавали себя Соединенным Штатам", - сказал политик, выразив мнение, что Рим должен выйти из ЕС и отказаться от всех обязательств, которые "ограничивают суверенитет Италии"."Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет", - считает Ломбардо.Он также призвал к восстановлению суверенитета Италии путем проведения собственной внешней и военной политики."Первое условие для суверенитета – вернуть нашу территорию, наши войска и нашу внешнюю политику", - добавил Ломбардо.
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https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, евросоюз
В компартии Италии призвали к выходу из Евросоюза
Представитель компартии Италии Ломбардо: ЕС утратил суверенитет, Рим должен выйти из него
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз потерял свой суверенитет, Италия должна выйти из него, заявил РИА Новости глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо.
"Лидеры ЕС
раз за разом продавали себя Соединенным Штатам", - сказал политик, выразив мнение, что Рим должен выйти из ЕС и отказаться от всех обязательств, которые "ограничивают суверенитет Италии".
"Ключевым моментом является выход из ЕС и, следовательно, из всех обязательств, включая эту фиктивную валюту евро, которая растворила национальный суверенитет", - считает Ломбардо.
Он также призвал к восстановлению суверенитета Италии
путем проведения собственной внешней и военной политики.
"Первое условие для суверенитета – вернуть нашу территорию, наши войска и нашу внешнюю политику", - добавил Ломбардо.