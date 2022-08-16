https://ria.ru/20220816/istoriya-1809873685.html

В РВИО рассказали о сражении, которое предвосхитило крах Наполеона в России

В РВИО рассказали о сражении, которое предвосхитило крах Наполеона в России - РИА Новости, 16.08.2022

В РВИО рассказали о сражении, которое предвосхитило крах Наполеона в России

Смоленское сражение предопределило итог похода Наполеона в Россию, научила российские войска действовать в обороне и выявила важность грамотно установленных... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T00:21

2022-08-16T00:21

2022-08-16T00:44

карл фон клаузевиц

россия

смоленск

франция

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/60/1556316085_0:51:807:504_1920x0_80_0_0_bb5729200b3302aa92f926459f714ad5.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Смоленское сражение предопределило итог похода Наполеона в Россию, научила российские войска действовать в обороне и выявила важность грамотно установленных фортификационных сооружений, в том числе бастионов и рвов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.Ровно 210 лет назад, 16 августа 1812 года началось Смоленское сражение, в результате которого объединенная русская армия под командованием генерала Михаила Барклая-де-Толли вынуждена была отступить, при этом нанеся чувствительные потери французам: по разным оценкам, 6 тысяч погибших российских бойцов против 17 тысяч наполеоновских солдат."Из Смоленского сражения были извлечены уроки для последующих оборонительных боев: наши войска действовали в обороне, но проводили чувствительные для французов вылазки. Мы опережали французов в маневре и занимали более выгодные позиции. Когда французы атаковали, они несли потери от нашей артиллерии. Эта битва также показала важность новейших на тот момент фортификационных укреплений – бастионов, рвов", - сказал Мягков.Собеседник агентства добавил, что в Смоленском сражении на первый план также вышла артиллерия, российской стороне стала ясна необходимость технологического усовершенствования этих видов вооружений."Служивший тогда в российской армии Карл фон Клаузевиц, вспоминая эту битву, приводил эпизоды, когда одно русское ядро убивало сразу 20 французов. Встал вопрос о рассредоточенности войск, передвигавшихся до этого линейным строем. С другой стороны, мы стали искать способы улучшения меткости стрельбы, усовершенствования самой техники", - рассказал Мягков.Правильная стратегияИсторик подчеркнул, что расчет Барклая-де-Толли, принявшего решение отступить из Смоленска 18 августа, в итоге оказался правильным, несмотря на то что другие русские полководцы тогда ожесточенно критиковали его за нерешительность."Барклай-де-Толли осознал, что чем дальше будет продвигаться французская армия вглубь территории России, тем больше она будет терпеть чувствительные удары и в конце концов будет критически ослаблена. Таким образом, Смоленское сражение приблизило конечную победу российской армии над французской", - пояснил Мягков.Предпосылки крахаНаучный директор РВИО отметил, что при всей радости от взятия Смоленска сам Наполеон постепенно также начинал понимать, что его армия тает, российская же – отступает, но укрепляется, и по мере того как он заходит вглубь России, у него становится меньше возможностей нанести ей решающее поражение.Другой причиной для "расстройства" Наполеона под Смоленском стала гибель его близкого друга - генерала Сезара Шарль-Этьена Гюдена, с которым Бонапарт учился в Бриеннской военной школе. Историк напомнил, что Гюден был похоронен в Смоленске, его останки были доставлены во Францию лишь в 2021 году и перезахоронены в Париже в Доме инвалидов.

https://ria.ru/20120816/724779680.html

https://ria.ru/20220710/mazepa-1801483218.html

https://ria.ru/20210924/pamyatnik-1751708545.html

россия

смоленск

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

карл фон клаузевиц , россия, смоленск, франция, российское военно-историческое общество (рвио), общество