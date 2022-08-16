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В РВИО рассказали о сражении, которое предвосхитило крах Наполеона в России - РИА Новости, 16.08.2022
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В РВИО рассказали о сражении, которое предвосхитило крах Наполеона в России
В РВИО рассказали о сражении, которое предвосхитило крах Наполеона в России - РИА Новости, 16.08.2022
В РВИО рассказали о сражении, которое предвосхитило крах Наполеона в России
Смоленское сражение предопределило итог похода Наполеона в Россию, научила российские войска действовать в обороне и выявила важность грамотно установленных... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T00:21
2022-08-16T00:44
карл фон клаузевиц
россия
смоленск
франция
российское военно-историческое общество (рвио)
общество
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Смоленское сражение предопределило итог похода Наполеона в Россию, научила российские войска действовать в обороне и выявила важность грамотно установленных фортификационных сооружений, в том числе бастионов и рвов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.Ровно 210 лет назад, 16 августа 1812 года началось Смоленское сражение, в результате которого объединенная русская армия под командованием генерала Михаила Барклая-де-Толли вынуждена была отступить, при этом нанеся чувствительные потери французам: по разным оценкам, 6 тысяч погибших российских бойцов против 17 тысяч наполеоновских солдат."Из Смоленского сражения были извлечены уроки для последующих оборонительных боев: наши войска действовали в обороне, но проводили чувствительные для французов вылазки. Мы опережали французов в маневре и занимали более выгодные позиции. Когда французы атаковали, они несли потери от нашей артиллерии. Эта битва также показала важность новейших на тот момент фортификационных укреплений – бастионов, рвов", - сказал Мягков.Собеседник агентства добавил, что в Смоленском сражении на первый план также вышла артиллерия, российской стороне стала ясна необходимость технологического усовершенствования этих видов вооружений."Служивший тогда в российской армии Карл фон Клаузевиц, вспоминая эту битву, приводил эпизоды, когда одно русское ядро убивало сразу 20 французов. Встал вопрос о рассредоточенности войск, передвигавшихся до этого линейным строем. С другой стороны, мы стали искать способы улучшения меткости стрельбы, усовершенствования самой техники", - рассказал Мягков.Правильная стратегияИсторик подчеркнул, что расчет Барклая-де-Толли, принявшего решение отступить из Смоленска 18 августа, в итоге оказался правильным, несмотря на то что другие русские полководцы тогда ожесточенно критиковали его за нерешительность."Барклай-де-Толли осознал, что чем дальше будет продвигаться французская армия вглубь территории России, тем больше она будет терпеть чувствительные удары и в конце концов будет критически ослаблена. Таким образом, Смоленское сражение приблизило конечную победу российской армии над французской", - пояснил Мягков.Предпосылки крахаНаучный директор РВИО отметил, что при всей радости от взятия Смоленска сам Наполеон постепенно также начинал понимать, что его армия тает, российская же – отступает, но укрепляется, и по мере того как он заходит вглубь России, у него становится меньше возможностей нанести ей решающее поражение.Другой причиной для "расстройства" Наполеона под Смоленском стала гибель его близкого друга - генерала Сезара Шарль-Этьена Гюдена, с которым Бонапарт учился в Бриеннской военной школе. Историк напомнил, что Гюден был похоронен в Смоленске, его останки были доставлены во Францию лишь в 2021 году и перезахоронены в Париже в Доме инвалидов.
https://ria.ru/20120816/724779680.html
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франция
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карл фон клаузевиц , россия, смоленск, франция, российское военно-историческое общество (рвио), общество
Карл фон Клаузевиц , Россия, Смоленск, Франция, Российское военно-историческое общество (РВИО), Общество
00:21 16.08.2022 (обновлено: 00:44 16.08.2022)
 
В РВИО рассказали о сражении, которое предвосхитило крах Наполеона в России

Директор РВИО Мягков заявил, что Смоленское сражение предвосхитило крах Наполеона в России

© Public Domain"Наполеон I Бонапарт", портрет кисти Поля Делароша (1807)
Наполеон I Бонапарт, портрет кисти Поля Делароша (1807)
© Public Domain
"Наполеон I Бонапарт", портрет кисти Поля Делароша (1807). Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Смоленское сражение предопределило итог похода Наполеона в Россию, научила российские войска действовать в обороне и выявила важность грамотно установленных фортификационных сооружений, в том числе бастионов и рвов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ровно 210 лет назад, 16 августа 1812 года началось Смоленское сражение, в результате которого объединенная русская армия под командованием генерала Михаила Барклая-де-Толли вынуждена была отступить, при этом нанеся чувствительные потери французам: по разным оценкам, 6 тысяч погибших российских бойцов против 17 тысяч наполеоновских солдат.
Реконструкция сражения под Смоленском - РИА Новости, 1920, 16.08.2012
16 августа 2012, 13:22
Смоленское сражение в воспоминаниях Павла ПущинаВ эти дни 200 лет назад произошла одна из самых главных битв Отечественной войны 1812 года – Смоленское сражение. Вот как описывает эти события в своем дневнике известный военачальник Павел Пущин. Самому ему не довелось участвовать в сражении.
"Из Смоленского сражения были извлечены уроки для последующих оборонительных боев: наши войска действовали в обороне, но проводили чувствительные для французов вылазки. Мы опережали французов в маневре и занимали более выгодные позиции. Когда французы атаковали, они несли потери от нашей артиллерии. Эта битва также показала важность новейших на тот момент фортификационных укреплений – бастионов, рвов", - сказал Мягков.
Собеседник агентства добавил, что в Смоленском сражении на первый план также вышла артиллерия, российской стороне стала ясна необходимость технологического усовершенствования этих видов вооружений.
"Служивший тогда в российской армии Карл фон Клаузевиц, вспоминая эту битву, приводил эпизоды, когда одно русское ядро убивало сразу 20 французов. Встал вопрос о рассредоточенности войск, передвигавшихся до этого линейным строем. С другой стороны, мы стали искать способы улучшения меткости стрельбы, усовершенствования самой техники", - рассказал Мягков.
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Правильная стратегия

Историк подчеркнул, что расчет Барклая-де-Толли, принявшего решение отступить из Смоленска 18 августа, в итоге оказался правильным, несмотря на то что другие русские полководцы тогда ожесточенно критиковали его за нерешительность.
"Барклай-де-Толли осознал, что чем дальше будет продвигаться французская армия вглубь территории России, тем больше она будет терпеть чувствительные удары и в конце концов будет критически ослаблена. Таким образом, Смоленское сражение приблизило конечную победу российской армии над французской", - пояснил Мягков.

Предпосылки краха

Научный директор РВИО отметил, что при всей радости от взятия Смоленска сам Наполеон постепенно также начинал понимать, что его армия тает, российская же – отступает, но укрепляется, и по мере того как он заходит вглубь России, у него становится меньше возможностей нанести ей решающее поражение.
Другой причиной для "расстройства" Наполеона под Смоленском стала гибель его близкого друга - генерала Сезара Шарль-Этьена Гюдена, с которым Бонапарт учился в Бриеннской военной школе. Историк напомнил, что Гюден был похоронен в Смоленске, его останки были доставлены во Францию лишь в 2021 году и перезахоронены в Париже в Доме инвалидов.
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