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"Газпром": цена газа в Европе зимой превысит 4000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 16.08.2022
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"Газпром": цена газа в Европе зимой превысит 4000 долларов за тысячу кубов
"Газпром": цена газа в Европе зимой превысит 4000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 16.08.2022
"Газпром": цена газа в Европе зимой превысит 4000 долларов за тысячу кубов
Зимой цены на газ в Европе могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубов, спрогнозировал "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:39
2022-08-16T13:36
экономика
европа
газпром
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Зимой цены на газ в Европе могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубов, спрогнозировал "Газпром" в Telegram-канале.В компании отметили, что сейчас на европейских спотовых биржах газ торгуется выше 2,5 тысячи долларов.На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались вблизи 2,1 тысячи долларов и постепенно росли, а в начале этой резко подскочили до 2,45 тысячи. При этом, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73 процента. "Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров", — уточнил "Газпром".Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. А в последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.
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экономика, европа, газпром, россия
Экономика, Европа, Газпром, Россия
12:39 16.08.2022 (обновлено: 13:36 16.08.2022)
 
"Газпром": цена газа в Европе зимой превысит 4000 долларов за тысячу кубов

"Газпром" прогнозирует рост цен на газ в Европе зимой выше 4000 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Зимой цены на газ в Европе могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубов, спрогнозировал "Газпром" в Telegram-канале.
В компании отметили, что сейчас на европейских спотовых биржах газ торгуется выше 2,5 тысячи долларов.

"По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень четыре тысячи долларов за тысячу кубометров", — считают в "Газпроме".

На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались вблизи 2,1 тысячи долларов и постепенно росли, а в начале этой резко подскочили до 2,45 тысячи. При этом, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73 процента.
"Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров", — уточнил "Газпром".
Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. А в последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.
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