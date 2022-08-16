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"Газпром": цена газа в Европе зимой превысит 4000 долларов за тысячу кубов

"Газпром": цена газа в Европе зимой превысит 4000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 16.08.2022

"Газпром": цена газа в Европе зимой превысит 4000 долларов за тысячу кубов

Зимой цены на газ в Европе могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубов, спрогнозировал "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:39

2022-08-16T12:39

2022-08-16T13:36

экономика

европа

газпром

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Зимой цены на газ в Европе могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубов, спрогнозировал "Газпром" в Telegram-канале.В компании отметили, что сейчас на европейских спотовых биржах газ торгуется выше 2,5 тысячи долларов.На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались вблизи 2,1 тысячи долларов и постепенно росли, а в начале этой резко подскочили до 2,45 тысячи. При этом, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73 процента. "Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров", — уточнил "Газпром".Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. А в последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, газпром, россия