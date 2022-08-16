12:39 16.08.2022 (обновлено: 13:36 16.08.2022)
"Газпром": цена газа в Европе зимой превысит 4000 долларов за тысячу кубов
"Газпром" прогнозирует рост цен на газ в Европе зимой выше 4000 долларов за тысячу кубов
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Зимой цены на газ в Европе могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубов, спрогнозировал "Газпром" в Telegram-канале.
В компании отметили, что сейчас на европейских спотовых биржах газ торгуется выше 2,5 тысячи долларов.
"По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень четыре тысячи долларов за тысячу кубометров", — считают в "Газпроме".
На прошлой неделе газовые фьючерсы торговались вблизи 2,1 тысячи долларов и постепенно росли, а в начале этой резко подскочили до 2,45 тысячи. При этом, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73 процента.
"Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров", — уточнил "Газпром".
Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. А в последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.