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Глава минэкономики Германии объяснил срыв договоренности по газу с Катаром - РИА Новости, 16.08.2022
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Глава минэкономики Германии объяснил срыв договоренности по газу с Катаром
Глава минэкономики Германии объяснил срыв договоренности по газу с Катаром - РИА Новости, 16.08.2022
Глава минэкономики Германии объяснил срыв договоренности по газу с Катаром
После неудавшихся переговоров с Катаром о поставках сжиженного газа в Германию министр экономики ФРГ Роберт Хабек связал провал с ценовой политикой... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:00
2022-08-16T14:00
специальная военная операция на украине
экономика
германия
катар
россия
природный газ
роберт хабек
санкции
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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. После неудавшихся переговоров с Катаром о поставках сжиженного газа в Германию министр экономики ФРГ Роберт Хабек связал провал с ценовой политикой ближневосточной страны и указал на рост предложений среди других поставщиков."Компании находятся на рынке и выискивают самое выгодное предложение. Только так это может функционировать. И если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте (интересов, ред.) потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение. Так они и поступили", - заявил Хабек во вторник на пресс-конференции после подписания меморандума о взаимопонимании об обеспечении ФРГ сжиженным газом.Это не означает, что переговоры с Катаром закончены, поскольку было заключено энергетическое партнёрство, подчеркнул Хабек, указывая на свою поездку в Доху."К большому рынку, на который сейчас большой спрос, через четыре года или пять лет добавится большее количество сжиженного газ, ...так что при обеспечении газом Германии можно будет воспользоваться более широким ассортиментом по сжиженному газу", - добавил он.Ранее издание Focus опубликовало расследование, согласно которому немецкие компании так и не заключили ни одного контракта на поставку газа с Катаром, хотя после своей поездки в ближневосточную страну в марте и последующего заключения энергетического партнёрства между двух стран, Хабек анонсировал выгодную сделку по газу. Позднее стало известно, что Катар будет поставлять сжиженный газ в Италию вместо Германии.ФРГ и ЕС стремятся диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220815/pushkov-1809594102.html
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экономика, германия, катар, россия, природный газ, роберт хабек, санкции
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Германия, Катар, Россия, Природный газ, Роберт Хабек, Санкции
14:00 16.08.2022
 
Глава минэкономики Германии объяснил срыв договоренности по газу с Катаром

Глава минэкономики ФРГ Хабек объяснил срыв договоренности по газу с Катаром дороговизной

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. После неудавшихся переговоров с Катаром о поставках сжиженного газа в Германию министр экономики ФРГ Роберт Хабек связал провал с ценовой политикой ближневосточной страны и указал на рост предложений среди других поставщиков.
"Компании находятся на рынке и выискивают самое выгодное предложение. Только так это может функционировать. И если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте (интересов, ред.) потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение. Так они и поступили", - заявил Хабек во вторник на пресс-конференции после подписания меморандума о взаимопонимании об обеспечении ФРГ сжиженным газом.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 08:53
Пушков дал неутешительный прогноз для Германии
Это не означает, что переговоры с Катаром закончены, поскольку было заключено энергетическое партнёрство, подчеркнул Хабек, указывая на свою поездку в Доху.
"К большому рынку, на который сейчас большой спрос, через четыре года или пять лет добавится большее количество сжиженного газ, ...так что при обеспечении газом Германии можно будет воспользоваться более широким ассортиментом по сжиженному газу", - добавил он.
Ранее издание Focus опубликовало расследование, согласно которому немецкие компании так и не заключили ни одного контракта на поставку газа с Катаром, хотя после своей поездки в ближневосточную страну в марте и последующего заключения энергетического партнёрства между двух стран, Хабек анонсировал выгодную сделку по газу. Позднее стало известно, что Катар будет поставлять сжиженный газ в Италию вместо Германии.
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Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу
ФРГ и ЕС стремятся диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаГерманияКатарРоссияПриродный газРоберт ХабекСанкции
 
 
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