https://ria.ru/20220816/frantsiya-1810040621.html

Французские фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов из-за засухи

Французские фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов из-за засухи - РИА Новости, 16.08.2022

Французские фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов из-за засухи

Урожай овощей и фруктов во Франции сократился почти на 35% из-за крайне засушливой погоды, заявил президент французской национальной ассоциации производителей... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:15

2022-08-16T16:15

2022-08-16T16:15

в мире

франция

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ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Урожай овощей и фруктов во Франции сократился почти на 35% из-за крайне засушливой погоды, заявил президент французской национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе в эфире радиостанции Franceinfo во вторник.Он напомнил, что на сегодняшний день каждый второй овощ во Франции импортируется и отметил, что фермерам необходима господдержка, чтобы пережить трудные времена, такие, как беспрецедентная засуха.По данным французской национальной метеослужбы "Метео-Франс", июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории. Рекордная жара, установившаяся во Франции в летние месяцы, привела к засухе, а ограничения на использование воды были введены на всей территории метрополии.

https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция