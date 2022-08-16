Рейтинг@Mail.ru
Французские фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов из-за засухи - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/frantsiya-1810040621.html
Французские фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов из-за засухи
Французские фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов из-за засухи - РИА Новости, 16.08.2022
Французские фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов из-за засухи
Урожай овощей и фруктов во Франции сократился почти на 35% из-за крайне засушливой погоды, заявил президент французской национальной ассоциации производителей... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:15
2022-08-16T16:15
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25418/78/254187873_0:454:1328:1201_1920x0_80_0_0_0b56989dedf6469f20af228bcd0f5126.jpg
ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Урожай овощей и фруктов во Франции сократился почти на 35% из-за крайне засушливой погоды, заявил президент французской национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе в эфире радиостанции Franceinfo во вторник.Он напомнил, что на сегодняшний день каждый второй овощ во Франции импортируется и отметил, что фермерам необходима господдержка, чтобы пережить трудные времена, такие, как беспрецедентная засуха.По данным французской национальной метеослужбы "Метео-Франс", июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории. Рекордная жара, установившаяся во Франции в летние месяцы, привела к засухе, а ограничения на использование воды были введены на всей территории метрополии.
https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25418/78/254187873_0:329:1328:1325_1920x0_80_0_0_74f0cc1b1bd4ba5b0326350450ff4427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
16:15 16.08.2022
 
Французские фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов из-за засухи

Глава ассоциации овощеводов Франции Рушассе: фермеры потеряли треть урожая из-за засухи

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Засуха. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Урожай овощей и фруктов во Франции сократился почти на 35% из-за крайне засушливой погоды, заявил президент французской национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе в эфире радиостанции Franceinfo во вторник.
"Урожаю нанесен ущерб. На данный момент мы оцениваем его в 25% - 35%... Необходимо, чтобы принятые ограничения на использование воды были лучше адаптированы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и независимость французов", – сообщил Рушассе.
Он напомнил, что на сегодняшний день каждый второй овощ во Франции импортируется и отметил, что фермерам необходима господдержка, чтобы пережить трудные времена, такие, как беспрецедентная засуха.
По данным французской национальной метеослужбы "Метео-Франс", июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории. Рекордная жара, установившаяся во Франции в летние месяцы, привела к засухе, а ограничения на использование воды были введены на всей территории метрополии.
Лесной пожар недалеко от Белин-Белье во Франции, 11 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:27
Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала