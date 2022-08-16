Французские фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов из-за засухи
Глава ассоциации овощеводов Франции Рушассе: фермеры потеряли треть урожая из-за засухи
Засуха. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Урожай овощей и фруктов во Франции сократился почти на 35% из-за крайне засушливой погоды, заявил президент французской национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе в эфире радиостанции Franceinfo во вторник.
"Урожаю нанесен ущерб. На данный момент мы оцениваем его в 25% - 35%... Необходимо, чтобы принятые ограничения на использование воды были лучше адаптированы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и независимость французов", – сообщил Рушассе.
Он напомнил, что на сегодняшний день каждый второй овощ во Франции импортируется и отметил, что фермерам необходима господдержка, чтобы пережить трудные времена, такие, как беспрецедентная засуха.
По данным французской национальной метеослужбы "Метео-Франс", июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории. Рекордная жара, установившаяся во Франции в летние месяцы, привела к засухе, а ограничения на использование воды были введены на всей территории метрополии.