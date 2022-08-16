https://ria.ru/20220816/evropa-1809909881.html
Путин назвал обещания Запада обеспечить безопасность в Европе лицемерием
Путин назвал обещания Запада обеспечить безопасность в Европе лицемерием - РИА Новости, 16.08.2022
Путин назвал обещания Запада обеспечить безопасность в Европе лицемерием
Обещания Запада обеспечить безопасность в Европе - лицемерие, на самом деле он разваливает систему европейской безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:11
2022-08-16T10:11
2022-08-16T13:03
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европа
нато
владимир путин
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обещания Запада обеспечить безопасность в Европе - лицемерие, на самом деле он разваливает систему европейской безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает все новые военные альянсы, блок НАТО двигается на восток, наращивает свою военную инфраструктуру. В том числе размещает систему противоракетной обороны и повышает ударные мощности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное", - сказал Путин на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, нато, владимир путин, форум "армия-2022"
В мире, Европа, НАТО, Владимир Путин, Форум "Армия-2022"
10:11 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
Путин назвал обещания Запада обеспечить безопасность в Европе лицемерием
Президент Путин назвал обещания Запада обеспечить безопасность в Европе лицемерием