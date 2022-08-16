ВСУ дважды обстреляли Ленинский район Донецка снарядами натовского калибра
ДНР: ВСУ дважды обстреляли Ленинский район Донецка снарядами калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 15 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстрелах были уничтожены производственные цеха горводоканала, повреждена школа. Власти сообщали о ранении четырех мирных жителей, один из них подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.