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ВСУ дважды обстреляли Ленинский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.08.2022
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ВСУ дважды обстреляли Ленинский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ дважды обстреляли Ленинский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.08.2022
ВСУ дважды обстреляли Ленинский район Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:53
2022-08-16T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 15 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстрелах были уничтожены производственные цеха горводоканала, повреждена школа. Власти сообщали о ранении четырех мирных жителей, один из них подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:53 16.08.2022
 
ВСУ дважды обстреляли Ленинский район Донецка снарядами натовского калибра

ДНР: ВСУ дважды обстреляли Ленинский район Донецка снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 15 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстрелах были уничтожены производственные цеха горводоканала, повреждена школа. Власти сообщали о ранении четырех мирных жителей, один из них подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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