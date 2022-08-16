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Украинские войска обстреляли Донецк минами

Украинские войска обстреляли Донецк минами - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк минами

Украинские войска в 13.00 мск обстреляли Донецк, выпустив по городу десять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:43

2022-08-16T13:43

2022-08-16T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск обстреляли Донецк, выпустив по городу десять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об 11 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстрелах были уничтожены производственные цеха горводканала, повреждена школа. Власти сообщали о ранении четырех мирных жителей, один из них подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток".

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс