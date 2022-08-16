https://ria.ru/20220816/donbass-1809950131.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска за три минуты выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметра по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:59
2022-08-16T11:59
2022-08-16T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
ясиноватая
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметра по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11:25 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское - г. Донецк: выпущен 1 снаряд калибром 155 мм; 11:28 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами калибра 155 миллиметров