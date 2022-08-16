https://ria.ru/20220816/donbass-1809950131.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

Украинские войска за три минуты выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметра по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:59

2022-08-16T11:59

2022-08-16T11:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

ясиноватая

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметра по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11:25 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское - г. Донецк: выпущен 1 снаряд калибром 155 мм; 11:28 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

ясиноватая

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, ясиноватая, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины