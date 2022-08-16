https://ria.ru/20220816/donbass-1809938965.html

Жительницу Горловки ранило при обстреле со стороны украинских войск

Жительницу Горловки ранило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 16.08.2022

Жительницу Горловки ранило при обстреле со стороны украинских войск

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:34

2022-08-16T11:34

2022-08-16T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Горловки вооруженными формированиями Украины ранения получила мирная жительница, 1969 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины