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Жительницу Горловки ранило при обстреле со стороны украинских войск
Жительницу Горловки ранило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 16.08.2022
Жительницу Горловки ранило при обстреле со стороны украинских войск
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:34
2022-08-16T11:34
2022-08-16T11:34
специальная военная операция на украине
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горловка
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донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Горловки вооруженными формированиями Украины ранения получила мирная жительница, 1969 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
Жительницу Горловки ранило при обстреле со стороны украинских войск
Мэр Приходько: в Горловке женщину ранило при обстреле со стороны украинских войск