Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра
ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Константиновка – населенный пункт Горловка: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 09:20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 08:30 - населенный Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.