https://ria.ru/20220816/donbass-1809932183.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:15

2022-08-16T11:15

2022-08-16T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Константиновка – населенный пункт Горловка: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 09:20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 08:30 - населенный Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220816/donbass-1809931250.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс