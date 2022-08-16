ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк снарядами натовского калибра
ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за час обстреляли Ясиноватую и Куйбышевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 09.25 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Войска Украины также шесть раз открывали огонь по ряду районов Донецка, используя снаряды "натовского" калибра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.