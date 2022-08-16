https://ria.ru/20220816/donbass-1809931250.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.08.2022

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска почти за час обстреляли Ясиноватую и Куйбышевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:12

2022-08-16T11:12

2022-08-16T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за час обстреляли Ясиноватую и Куйбышевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 09.25 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Войска Украины также шесть раз открывали огонь по ряду районов Донецка, используя снаряды "натовского" калибра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс