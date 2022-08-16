Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/donbass-1809901988.html
ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР
ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 16.08.2022
ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР
В Артемовске Донецкой Народной Республики сосредоточенным огнем уничтожено более 50 националистов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:35
2022-08-16T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Артемовске Донецкой Народной Республики сосредоточенным огнем уничтожено более 50 националистов, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники", - сказали в Минобороны.В военном ведомстве добавили, что "в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
херсонская область
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Донбасс
09:35 16.08.2022 (обновлено: 13:00 16.08.2022)
 
ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР

Минобороны России: более 50 украинских националистов уничтожены в Артемовске в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Артемовске Донецкой Народной Республики сосредоточенным огнем уничтожено более 50 националистов, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве добавили, что "в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала