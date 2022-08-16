https://ria.ru/20220816/donbass-1809901988.html
ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР
ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 16.08.2022
ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР
В Артемовске Донецкой Народной Республики сосредоточенным огнем уничтожено более 50 националистов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:35
2022-08-16T09:35
2022-08-16T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
донбасс
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Артемовске Донецкой Народной Республики сосредоточенным огнем уничтожено более 50 националистов, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники", - сказали в Минобороны.В военном ведомстве добавили, что "в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
херсонская область
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Донбасс
09:35 16.08.2022 (обновлено: 13:00 16.08.2022)
ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР
Минобороны России: более 50 украинских националистов уничтожены в Артемовске в ДНР