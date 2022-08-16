https://ria.ru/20220816/donbass-1809901988.html

ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР

ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 16.08.2022

ВС России уничтожили более 50 украинских националистов в Артемовске в ДНР

В Артемовске Донецкой Народной Республики сосредоточенным огнем уничтожено более 50 националистов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:35

2022-08-16T09:35

2022-08-16T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

донбасс

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Артемовске Донецкой Народной Республики сосредоточенным огнем уничтожено более 50 националистов, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники", - сказали в Минобороны.В военном ведомстве добавили, что "в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

херсонская область

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донбасс