https://ria.ru/20220816/donbass-1809897138.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска за полчаса выпустили по городам Донецк и Макеевка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:12

2022-08-16T09:12

2022-08-16T09:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по городам Донецк и Макеевка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07:30 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 08:25 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, по данным представительства, в 07.55 украинские военные так же выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров по указанному району Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс