Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
ДНР: украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по городам Донецк и Макеевка 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07:30 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 08:25 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, по данным представительства, в 07.55 украинские военные так же выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров по указанному району Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.