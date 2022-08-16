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В ДНР две больницы и шесть школ и детсадов обесточены из-за обстрелов ВСУ
В ДНР две больницы и шесть школ и детсадов обесточены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022
В ДНР две больницы и шесть школ и детсадов обесточены из-за обстрелов ВСУ
Две больницы, три школы и три детских сада обесточены в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:05
2022-08-16T09:05
2022-08-16T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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донбасс
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Две больницы, три школы и три детских сада обесточены в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики республики."По состоянию на 7:30 16 августа на территории Донецкой народной республики остаются обесточенными 147 трансформаторных подстанций, 12 509 бытовых абонентов, 2 больницы, 3 школы, 3 детских сада", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
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В ДНР две больницы и шесть школ и детсадов обесточены из-за обстрелов ВСУ
Минугля ДНР: две больницы и шесть школ и детсадов остались без света из-за обстрелов ВСУ