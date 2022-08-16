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В ДНР две больницы и шесть школ и детсадов обесточены из-за обстрелов ВСУ

В ДНР две больницы и шесть школ и детсадов обесточены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022

В ДНР две больницы и шесть школ и детсадов обесточены из-за обстрелов ВСУ

Две больницы, три школы и три детских сада обесточены в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:05

2022-08-16T09:05

2022-08-16T09:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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донбасс

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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Две больницы, три школы и три детских сада обесточены в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики республики."По состоянию на 7:30 16 августа на территории Донецкой народной республики остаются обесточенными 147 трансформаторных подстанций, 12 509 бытовых абонентов, 2 больницы, 3 школы, 3 детских сада", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс