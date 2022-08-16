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В ДНР девять человек погибли за сутки из-за украинских обстрелов
В ДНР девять человек погибли за сутки из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 16.08.2022
В ДНР девять человек погибли за сутки из-за украинских обстрелов
Число жертв среди гражданского населения из-за обстрелов Донецкой Народной Республики украинскими войсками за последние сутки выросло до девяти, заявил штаб... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T08:36
2022-08-16T08:36
2022-08-16T08:36
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Число жертв среди гражданского населения из-за обстрелов Донецкой Народной Республики украинскими войсками за последние сутки выросло до девяти, заявил штаб территориальной обороны республики.Ранее сообщалось о семи погибших и шести раненых за сутки."За минувшие сутки, с 8.00 15 августа (время совпадает с мск - ред.) до 8.00 16 августа, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли девять человек и еще шесть мирных жителей получили ранения, из них один подорвался на мине ПФМ-1", - пишет штаб в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
В ДНР девять человек погибли за сутки из-за украинских обстрелов
Штаб обороны ДНР: девять человек погибли за сутки в республике из-за украинских обстрелов