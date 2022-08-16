https://ria.ru/20220816/donbass-1809892193.html

В ДНР девять человек погибли за сутки из-за украинских обстрелов

В ДНР девять человек погибли за сутки из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 16.08.2022

В ДНР девять человек погибли за сутки из-за украинских обстрелов

Число жертв среди гражданского населения из-за обстрелов Донецкой Народной Республики украинскими войсками за последние сутки выросло до девяти, заявил штаб... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:36

2022-08-16T08:36

2022-08-16T08:36

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Число жертв среди гражданского населения из-за обстрелов Донецкой Народной Республики украинскими войсками за последние сутки выросло до девяти, заявил штаб территориальной обороны республики.Ранее сообщалось о семи погибших и шести раненых за сутки."За минувшие сутки, с 8.00 15 августа (время совпадает с мск - ред.) до 8.00 16 августа, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли девять человек и еще шесть мирных жителей получили ранения, из них один подорвался на мине ПФМ-1", - пишет штаб в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс