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Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе - РИА Новости, 16.08.2022
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Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе
Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе
В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:22
2022-08-16T10:28
в мире
европа
россия
сша
нато
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса (НАТО – ред.) приобрела максимально агрессивную, антироссийскую направленность. На континент переброшены значительные силы из США, в разы возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе", - сказал он.Министр добавил, что развёртывание дополнительных формирований объединённых вооружённых сил НАТО на "восточном фланге" блока стартовало ещё до начала специальной военной операции РФ на Украине.
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в мире, европа, россия, сша, нато, сергей шойгу
В мире, Европа, Россия, США, НАТО, Сергей Шойгу
10:22 16.08.2022 (обновлено: 10:28 16.08.2022)
 
Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе

Шойгу: ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в разгар холодной войны

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса (НАТО – ред.) приобрела максимально агрессивную, антироссийскую направленность. На континент переброшены значительные силы из США, в разы возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе", - сказал он.
Министр добавил, что развёртывание дополнительных формирований объединённых вооружённых сил НАТО на "восточном фланге" блока стартовало ещё до начала специальной военной операции РФ на Украине.
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