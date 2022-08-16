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Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе

Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе

В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:22

2022-08-16T10:22

2022-08-16T10:28

в мире

европа

россия

сша

нато

сергей шойгу

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса (НАТО – ред.) приобрела максимально агрессивную, антироссийскую направленность. На континент переброшены значительные силы из США, в разы возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе", - сказал он.Министр добавил, что развёртывание дополнительных формирований объединённых вооружённых сил НАТО на "восточном фланге" блока стартовало ещё до начала специальной военной операции РФ на Украине.

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россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, россия, сша, нато, сергей шойгу