https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809909122.html

Путин заявил, что НАТО движется на восток

Путин заявил, что НАТО движется на восток - РИА Новости, 16.08.2022

Путин заявил, что НАТО движется на восток

Коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, НАТО движется на восток, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:08

2022-08-16T10:08

2022-08-16T13:03

в мире

владимир путин

нато

европа

россия

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, НАТО движется на восток, заявил президент России Владимир Путин."Так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает всё новые военные альянсы. Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил", - сказал президент в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.Путин отметил, что на словах это "лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное"."При этом выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности просто в очередной раз были проигнорированы", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, нато, европа, россия, форум "армия-2022"