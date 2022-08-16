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Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему - РИА Новости, 16.08.2022
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Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему
Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему - РИА Новости, 16.08.2022
Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему
Коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе, заявил президент России Владимир РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:38
2022-08-16T13:03
в мире
нато
европа
владимир путин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе, заявил президент России Владимир Путин"Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы", - сказал Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
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в мире, нато, европа, владимир путин, форум "армия-2022"
В мире, НАТО, Европа, Владимир Путин, Форум "Армия-2022"
10:38 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
 
Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему

Путин: Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую систему

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе, заявил президент России Владимир Путин
"Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы", - сказал Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
Люди купаются в фонтане Унисфера в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:00
Запад хочет себе другой глобус
 
В миреНАТОЕвропаВладимир ПутинФорум "Армия-2022"
 
 
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