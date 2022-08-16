https://ria.ru/20220816/atr-1809919336.html

Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему

Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему - РИА Новости, 16.08.2022

Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему

Коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе, заявил президент России Владимир РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:38

2022-08-16T10:38

2022-08-16T13:03

в мире

нато

европа

владимир путин

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе, заявил президент России Владимир Путин"Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы", - сказал Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

европа

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Ольга Фомченкова

в мире, нато, европа, владимир путин, форум "армия-2022"