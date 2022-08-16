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Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему
Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему - РИА Новости, 16.08.2022
Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему
Коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе, заявил президент России Владимир РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:38
2022-08-16T10:38
2022-08-16T13:03
в мире
нато
европа
владимир путин
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе, заявил президент России Владимир Путин"Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы", - сказал Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, европа, владимир путин, форум "армия-2022"
В мире, НАТО, Европа, Владимир Путин, Форум "Армия-2022"
10:38 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
Путин заявил, что Запад стремится распространить на АТР блоковую систему
Путин: Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую систему