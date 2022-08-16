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В Астраханской области отремонтируют 660 километров ЛЭП до конца года - РИА Новости, 16.08.2022
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В Астраханской области отремонтируют 660 километров ЛЭП до конца года
В Астраханской области отремонтируют 660 километров ЛЭП до конца года - РИА Новости, 16.08.2022
В Астраханской области отремонтируют 660 километров ЛЭП до конца года
Специалисты в текущем году отремонтировали уже 380 километров линий электропередачи в Астраханской области, до конца года им предстоит отремонтировать еще... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:38
2022-08-16T17:39
общество
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Специалисты в текущем году отремонтировали уже 380 километров линий электропередачи в Астраханской области, до конца года им предстоит отремонтировать еще порядка 280 километров, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Он напомнил, что в марте текущего года ураганный ветер нанес серьезный ущерб электросетям, сотни домовладений и других объектов остались без света на несколько дней. Проблемным было и техническое состояние отдельных линий, на них ремонтные работы начались в первую очередь."На сегодняшний день специалисты филиала ПАО "Россети Юг" – "Астраханьэнерго" отремонтировали 380 километров ЛЭП всех классов напряжения. Это 58% годового плана", - написал он в Telegram.В ходе ремонтной кампании энергетики заменили 966 опор и 98,7 километра провода, более 4,2 тысячи изоляторов, что должно повысить надежность электроснабжения потребителей. Также уже отремонтированы 275 трансформаторных подстанций. Объем финансирования в январе-июне текущего года составил более 140 миллионов рублей"До конца 2022 года энергетики отремонтируют еще порядка 280 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменят более 800 опор и изоляторы на ЛЭП напряжением 0,4-110 кВ", - отметил Бабушкин. Планируемый объем финансирования – около 170 миллионов рублей.Все работы осуществляются в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду.
https://realty.ria.ru/20220727/astrakhan-1805327932.html
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общество, астраханская область, игорь бабушкин
Общество, Астраханская область, Игорь Бабушкин
17:38 16.08.2022 (обновлено: 17:39 16.08.2022)
 
В Астраханской области отремонтируют 660 километров ЛЭП до конца года

Губернатор Бабушкин: 660 километров ЛЭП отремонтируют в Астраханской области до конца года

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабочий ремонтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий ремонтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий ремонтирует высоковольтную линию электропередач . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Специалисты в текущем году отремонтировали уже 380 километров линий электропередачи в Астраханской области, до конца года им предстоит отремонтировать еще порядка 280 километров, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Он напомнил, что в марте текущего года ураганный ветер нанес серьезный ущерб электросетям, сотни домовладений и других объектов остались без света на несколько дней. Проблемным было и техническое состояние отдельных линий, на них ремонтные работы начались в первую очередь.
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"На сегодняшний день специалисты филиала ПАО "Россети Юг" – "Астраханьэнерго" отремонтировали 380 километров ЛЭП всех классов напряжения. Это 58% годового плана", - написал он в Telegram.
В ходе ремонтной кампании энергетики заменили 966 опор и 98,7 километра провода, более 4,2 тысячи изоляторов, что должно повысить надежность электроснабжения потребителей. Также уже отремонтированы 275 трансформаторных подстанций. Объем финансирования в январе-июне текущего года составил более 140 миллионов рублей
"До конца 2022 года энергетики отремонтируют еще порядка 280 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменят более 800 опор и изоляторы на ЛЭП напряжением 0,4-110 кВ", - отметил Бабушкин. Планируемый объем финансирования – около 170 миллионов рублей.
Все работы осуществляются в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду.
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