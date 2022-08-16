https://ria.ru/20220816/astrakhan-1810067189.html

В Астраханской области отремонтируют 660 километров ЛЭП до конца года

В Астраханской области отремонтируют 660 километров ЛЭП до конца года - РИА Новости, 16.08.2022

В Астраханской области отремонтируют 660 километров ЛЭП до конца года

Специалисты в текущем году отремонтировали уже 380 километров линий электропередачи в Астраханской области, до конца года им предстоит отремонтировать еще... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:38

2022-08-16T17:38

2022-08-16T17:39

общество

астраханская область

игорь бабушкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590196659_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_66232e3bcfb3994a434dae91b8caef23.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Специалисты в текущем году отремонтировали уже 380 километров линий электропередачи в Астраханской области, до конца года им предстоит отремонтировать еще порядка 280 километров, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Он напомнил, что в марте текущего года ураганный ветер нанес серьезный ущерб электросетям, сотни домовладений и других объектов остались без света на несколько дней. Проблемным было и техническое состояние отдельных линий, на них ремонтные работы начались в первую очередь."На сегодняшний день специалисты филиала ПАО "Россети Юг" – "Астраханьэнерго" отремонтировали 380 километров ЛЭП всех классов напряжения. Это 58% годового плана", - написал он в Telegram.В ходе ремонтной кампании энергетики заменили 966 опор и 98,7 километра провода, более 4,2 тысячи изоляторов, что должно повысить надежность электроснабжения потребителей. Также уже отремонтированы 275 трансформаторных подстанций. Объем финансирования в январе-июне текущего года составил более 140 миллионов рублей"До конца 2022 года энергетики отремонтируют еще порядка 280 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменят более 800 опор и изоляторы на ЛЭП напряжением 0,4-110 кВ", - отметил Бабушкин. Планируемый объем финансирования – около 170 миллионов рублей.Все работы осуществляются в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду.

https://realty.ria.ru/20220727/astrakhan-1805327932.html

https://ria.ru/20220727/volga-1805352222.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, астраханская область, игорь бабушкин