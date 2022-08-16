https://ria.ru/20220816/armiya-1810018297.html

На "Армии-2022" открылась выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации

На "Армии-2022" открылась выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации - РИА Новости, 16.08.2022

На "Армии-2022" открылась выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации

В парке "Патриот", где проходит форум "Армия-2022", открылась выставка вооружений и военной техники, захваченной российской армией во время специальной военной... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:15

2022-08-16T15:15

2022-08-16T16:42

специальная военная операция на украине

безопасность

кубинка

форум "армия-2022"

московская область (подмосковье)

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КУБИНКА, 16 авг — РИА Новости. В парке "Патриот", где проходит форум "Армия-2022", открылась выставка вооружений и военной техники, захваченной российской армией во время специальной военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Пока выставку могут посетить только делегации, но после 20 августа она откроется для всех.Всего можно увидеть более 450 экспонатов. Как пояснили РИА Новости в Минобороны, большинство представленной техники исправно, ее бросили украинские военные.Среди образцов — беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2 и несколько доступных на открытом рынке дронов, переделанных под боевые, бронированные медицинские автомобили — британский Saxon и австрийский Pinzgauer 712M. Рядом с ними стоят американский "Хаммер" HMMWV M1151 и южноафриканский Mamba Mk2, а также немецкая машина разминирования MineWolf.Кроме того, на выставке можно увидеть американскую гаубицу M777, реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У", американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, управляемые противотанковые ракеты NLAW, французско-германский ПТРК Milan и американские ПЗРК Stinger. Отдельно представлено стрелковое оружие и амуниция производства США, Турции, Швейцарии, Германии, Чехии, Израиля, Украины, Бельгии и Югославии.В описании к экспонатам уточняется, в каких населенных пунктах их захватили. Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, которые украинские националисты совершают с применением в том числе и западного вооружения. Например, снаряды РСЗО показаны в импровизированной кирпичной кладке, военная техника стоит на фоне гражданских зданий, ракета "Точка-У", аналогичная той, которой был нанесен удар по Краматорску, прилетела в бетонную стену.Отдельная экспозиция "Альянс обетованный" рассказывает об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодежью. Там представлены школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, меню из украинских баров и ресторанов с названиями блюд, которые либо имеют националистическое происхождение, либо представляют собой издевательство над русской культурой. Здесь же можно видеть символику батальона "Азов"* и идеологическую литературу, которую распространяли в украинской армии.Один из экспонатов — журнал учета боевой подготовки, из которого следует, что идеологической накачке уделяется такое же количество часов, как и физической. Имеются также методические материалы из других армий, в первую очередь американской, и методичка по допросу военнопленных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220811/trofei-1808621644.html

https://ria.ru/20220728/gaubitsy-1805469223.html

кубинка

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трофейное вооружение показали на форуме "Армия-2022" в Подмосковье Выставка захваченного оружия в ходе СВО на форуме "Армия-2022" 2022-08-16T15:15 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, кубинка, форум "армия-2022", московская область (подмосковье)