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На "Армии-2022" открылась выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/armiya-1810018297.html
На "Армии-2022" открылась выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации
На "Армии-2022" открылась выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации - РИА Новости, 16.08.2022
На "Армии-2022" открылась выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации
В парке "Патриот", где проходит форум "Армия-2022", открылась выставка вооружений и военной техники, захваченной российской армией во время специальной военной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:15
2022-08-16T16:42
специальная военная операция на украине
безопасность
кубинка
форум "армия-2022"
московская область (подмосковье)
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КУБИНКА, 16 авг — РИА Новости. В парке "Патриот", где проходит форум "Армия-2022", открылась выставка вооружений и военной техники, захваченной российской армией во время специальной военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Пока выставку могут посетить только делегации, но после 20 августа она откроется для всех.Всего можно увидеть более 450 экспонатов. Как пояснили РИА Новости в Минобороны, большинство представленной техники исправно, ее бросили украинские военные.Среди образцов — беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2 и несколько доступных на открытом рынке дронов, переделанных под боевые, бронированные медицинские автомобили — британский Saxon и австрийский Pinzgauer 712M. Рядом с ними стоят американский "Хаммер" HMMWV M1151 и южноафриканский Mamba Mk2, а также немецкая машина разминирования MineWolf.Кроме того, на выставке можно увидеть американскую гаубицу M777, реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У", американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, управляемые противотанковые ракеты NLAW, французско-германский ПТРК Milan и американские ПЗРК Stinger. Отдельно представлено стрелковое оружие и амуниция производства США, Турции, Швейцарии, Германии, Чехии, Израиля, Украины, Бельгии и Югославии.В описании к экспонатам уточняется, в каких населенных пунктах их захватили. Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, которые украинские националисты совершают с применением в том числе и западного вооружения. Например, снаряды РСЗО показаны в импровизированной кирпичной кладке, военная техника стоит на фоне гражданских зданий, ракета "Точка-У", аналогичная той, которой был нанесен удар по Краматорску, прилетела в бетонную стену.Отдельная экспозиция "Альянс обетованный" рассказывает об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодежью. Там представлены школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, меню из украинских баров и ресторанов с названиями блюд, которые либо имеют националистическое происхождение, либо представляют собой издевательство над русской культурой. Здесь же можно видеть символику батальона "Азов"* и идеологическую литературу, которую распространяли в украинской армии.Один из экспонатов — журнал учета боевой подготовки, из которого следует, что идеологической накачке уделяется такое же количество часов, как и физической. Имеются также методические материалы из других армий, в первую очередь американской, и методичка по допросу военнопленных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220811/trofei-1808621644.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Трофейное вооружение показали на форуме "Армия-2022" в Подмосковье
Выставка захваченного оружия в ходе СВО на форуме "Армия-2022"
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безопасность, кубинка, форум "армия-2022", московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кубинка, Форум "Армия-2022", Московская область (Подмосковье)
15:15 16.08.2022 (обновлено: 16:42 16.08.2022)
 
На "Армии-2022" открылась выставка оружия, захваченного в ходе спецоперации

Выставка вооружения, захваченного в ходе спецоперации, открылась в парке "Патриот"

Читать ria.ru в
КУБИНКА, 16 авг — РИА Новости. В парке "Патриот", где проходит форум "Армия-2022", открылась выставка вооружений и военной техники, захваченной российской армией во время специальной военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Пока выставку могут посетить только делегации, но после 20 августа она откроется для всех.
Всего можно увидеть более 450 экспонатов. Как пояснили РИА Новости в Минобороны, большинство представленной техники исправно, ее бросили украинские военные.
Среди образцов — беспилотники австрийского и турецкого производства, в том числе Bayraktar TB2 и несколько доступных на открытом рынке дронов, переделанных под боевые, бронированные медицинские автомобили — британский Saxon и австрийский Pinzgauer 712M. Рядом с ними стоят американский "Хаммер" HMMWV M1151 и южноафриканский Mamba Mk2, а также немецкая машина разминирования MineWolf.
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Кроме того, на выставке можно увидеть американскую гаубицу M777, реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У", американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, управляемые противотанковые ракеты NLAW, французско-германский ПТРК Milan и американские ПЗРК Stinger.
Отдельно представлено стрелковое оружие и амуниция производства США, Турции, Швейцарии, Германии, Чехии, Израиля, Украины, Бельгии и Югославии.
В описании к экспонатам уточняется, в каких населенных пунктах их захватили. Тематические экспозиции воссоздают атмосферу военных преступлений, которые украинские националисты совершают с применением в том числе и западного вооружения. Например, снаряды РСЗО показаны в импровизированной кирпичной кладке, военная техника стоит на фоне гражданских зданий, ракета "Точка-У", аналогичная той, которой был нанесен удар по Краматорску, прилетела в бетонную стену.
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Отдельная экспозиция "Альянс обетованный" рассказывает об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодежью. Там представлены школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, меню из украинских баров и ресторанов с названиями блюд, которые либо имеют националистическое происхождение, либо представляют собой издевательство над русской культурой. Здесь же можно видеть символику батальона "Азов"* и идеологическую литературу, которую распространяли в украинской армии.
Один из экспонатов — журнал учета боевой подготовки, из которого следует, что идеологической накачке уделяется такое же количество часов, как и физической. Имеются также методические материалы из других армий, в первую очередь американской, и методичка по допросу военнопленных.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

Девушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
1 из 14

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

Люди у Конгрессно-выставочного центра Патриот перед открытием Международного военно-технического форума Армия-2022 и армейских международных игр АрМИ-2022
2 из 14

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2022 и Армейских международных игр - 2022 в военно-патриотическом парке Патриот в подмосковной Кубинке
3 из 14

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

Участники авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинк
4 из 14

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
5 из 14

Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

Научно-исследовательский необитаемый подводный аппарат Клавесин-2Р
6 из 14

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

Стенд Института авиационного приборостроения Навигатор на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
7 из 14

Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

Выступление ударного вертолета Ми-28Н Ночной охотник во время открытия международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке
8 из 14

Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
9 из 14

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

Девушки сидят на летном поле во время открытия международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке
10 из 14

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

Вертолет Ми-35П на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
11 из 14

Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

Участники Международного военно-технического форума Армия-2022
12 из 14

Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

Участник авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) на открытии международного военно-технического форума Армия-2022
13 из 14

Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
14 из 14

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 14

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 14

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 14

Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 14

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 14

Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 14

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 14

Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 14

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКубинкаФорум "Армия-2022"Московская область (Подмосковье)
 
 
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