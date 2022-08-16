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На "Армии-2022" подписали контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.08.2022
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На "Армии-2022" подписали контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей
На "Армии-2022" подписали контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.08.2022
На "Армии-2022" подписали контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Государственные контракты на сумму более 500 миллиардов рублей подписаны с предприятиями оборонно-промышленного РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:06
2022-08-16T15:06
безопасность
россия
форум "армия-2022"
кубинка
московская область (подмосковье)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Государственные контракты на сумму более 500 миллиардов рублей подписаны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса или вручены им в ходе форума "Армия-2022", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания.Он уточнил, что в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ пополнятся более 3700 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники.Контракты на аналогичную сумму были озвучены и в ходе "Армии-2021", тогда как эта цифра на "Армии-2020" была вдвое больше - свыше 1,1 триллиона рублей.
https://ria.ru/20220816/minoborony-1809993396.html
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безопасность, россия, форум "армия-2022", кубинка, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Форум "Армия-2022", Кубинка, Московская область (Подмосковье), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:06 16.08.2022
 
На "Армии-2022" подписали контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей

На форуме "Армия-2022" подписали и вручили контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Государственные контракты на сумму более 500 миллиардов рублей подписаны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса или вручены им в ходе форума "Армия-2022", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания.
"Сегодня подписаны 7 и вручены 29 государственных контрактов с 26 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей. Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", - сказал Криворучко.
Он уточнил, что в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ пополнятся более 3700 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники.
Контракты на аналогичную сумму были озвучены и в ходе "Армии-2021", тогда как эта цифра на "Армии-2020" была вдвое больше - свыше 1,1 триллиона рублей.
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БезопасностьРоссияФорум "Армия-2022"КубинкаМосковская область (Подмосковье)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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