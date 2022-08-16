https://ria.ru/20220816/armiya-1810014122.html

На "Армии-2022" подписали контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей

На "Армии-2022" подписали контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.08.2022

На "Армии-2022" подписали контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Государственные контракты на сумму более 500 миллиардов рублей подписаны с предприятиями оборонно-промышленного РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:06

2022-08-16T15:06

2022-08-16T15:06

безопасность

россия

форум "армия-2022"

кубинка

московская область (подмосковье)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Государственные контракты на сумму более 500 миллиардов рублей подписаны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса или вручены им в ходе форума "Армия-2022", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания.Он уточнил, что в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ пополнятся более 3700 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники.Контракты на аналогичную сумму были озвучены и в ходе "Армии-2021", тогда как эта цифра на "Армии-2020" была вдвое больше - свыше 1,1 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220816/minoborony-1809993396.html

россия

кубинка

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, форум "армия-2022", кубинка, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф)