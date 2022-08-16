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Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении - РИА Новости, 16.08.2022
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Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении
Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник провел переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном в рамках X Московской конференции по международной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:27
2022-08-16T12:29
россия
нагорный карабах
армения
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник провел переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном в рамках X Московской конференции по международной безопасности, в ходе которых обсудил вопросы деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе."У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И, конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по-прежнему уверены так же, как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения", - заявил глава российского военного ведомства в ходе переговоров.Шойгу также поблагодарил коллегу из Армении за возможность принять участие в открытии Армейских международных игр и Международного военно-технического форума "Армия-2022", а также в работе на Московской конференции по международной безопасности.В свою очередь Сурен Папикян отметил, что сегодняшняя встреча является уже второй с начала года, что показывает высокий уровень двустороннего армяно-российского союзнического взаимодействия."Эта встреча для нас очень важна. Мы высоко ценим достигнутый уровень армяно-российского взаимодействия, а также роль российского присутствия на Южном Кавказе", - сказал глава Минобороны Армении.X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022) открылась сегодня в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот". В форуме принимают участие более 700 делегатов из более чем 70 стран всех регионов мира. Свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран как очно, так и по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны. Кроме того, в работе конференции принимают участие представители шести международных организаций.
https://ria.ru/20220805/karabakh-1807426129.html
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россия, нагорный карабах, армения, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Россия, Нагорный Карабах, Армения, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу
12:27 16.08.2022 (обновлено: 12:29 16.08.2022)
 
Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении

Шойгу обсудил с министром обороны Армении Папикяном ситуацию в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник провел переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном в рамках X Московской конференции по международной безопасности, в ходе которых обсудил вопросы деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
"У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И, конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по-прежнему уверены так же, как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения", - заявил глава российского военного ведомства в ходе переговоров.
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Шойгу также поблагодарил коллегу из Армении за возможность принять участие в открытии Армейских международных игр и Международного военно-технического форума "Армия-2022", а также в работе на Московской конференции по международной безопасности.
В свою очередь Сурен Папикян отметил, что сегодняшняя встреча является уже второй с начала года, что показывает высокий уровень двустороннего армяно-российского союзнического взаимодействия.
"Эта встреча для нас очень важна. Мы высоко ценим достигнутый уровень армяно-российского взаимодействия, а также роль российского присутствия на Южном Кавказе", - сказал глава Минобороны Армении.
X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022) открылась сегодня в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот". В форуме принимают участие более 700 делегатов из более чем 70 стран всех регионов мира. Свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран как очно, так и по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны. Кроме того, в работе конференции принимают участие представители шести международных организаций.
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РоссияНагорный КарабахАрменияВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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