https://ria.ru/20220815/zerno-1809622109.html
Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых
Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых - РИА Новости, 15.08.2022
Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых
Хлеборобы Ростовской области собрали рекордный урожай ранних зерновых культур - более 14,5 миллиона тонн, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:00
2022-08-15T11:00
2022-08-15T11:00
ростовская область
экономика
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Хлеборобы Ростовской области собрали рекордный урожай ранних зерновых культур - более 14,5 миллиона тонн, сообщает правительство региона.Уборка зерновых и зернобобовых проводилась на территории более 3,35 миллиона гектаров, в том числе на 2,9 миллиона гектаров, засеянных озимой пшеницей."Основной донской каравай поистине небывалый – собрано более 14,5 миллиона тонн! Это почти на 2 миллиона тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 миллиона тонн. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 центнера на гектар", - цитируют в сообщении губернатора Ростовской области Василия Голубева.По информации регионального правительства, такого урожая ранних зерновых ранее не собирал ни один регион страны. Наилучших результатов по валовому сбору в области достигли хлеборобы Сальского и Зимовниковского районов. Самая высокая урожайность в регионе была получена земледельцами Мясниковского района – 63 центнера на гектар.Достичь таких результатов, по данным властей области, региону удалось благодаря самоотверженному труду сельхозтоваропроизводителей, достижениям аграрной науки, господдержке и технической модернизации хозяйств области.Ростовская область является одним из основных зернопроизводящих регионов России, полностью обеспечивая свои потребности в зерновых и занимая первое место по агроэкспорту в стране. За последние девять лет производство зерновых культур в регионе практически удвоилось.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ростовская область, василий голубев
Ростовская область , Экономика, Ростовская область, Василий Голубев
Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых
Губернатор Голубев заявил о рекордном урожае ранних зерновых в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Хлеборобы Ростовской области собрали рекордный урожай ранних зерновых культур - более 14,5 миллиона тонн, сообщает правительство региона.
Уборка зерновых и зернобобовых проводилась на территории более 3,35 миллиона гектаров, в том числе на 2,9 миллиона гектаров, засеянных озимой пшеницей.
"Основной донской каравай поистине небывалый – собрано более 14,5 миллиона тонн! Это почти на 2 миллиона тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 миллиона тонн. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 центнера на гектар", - цитируют в сообщении губернатора Ростовской области Василия Голубева
.
По информации регионального правительства, такого урожая ранних зерновых ранее не собирал ни один регион страны. Наилучших результатов по валовому сбору в области достигли хлеборобы Сальского и Зимовниковского районов
. Самая высокая урожайность в регионе была получена земледельцами Мясниковского района
– 63 центнера на гектар.
Достичь таких результатов, по данным властей области, региону удалось благодаря самоотверженному труду сельхозтоваропроизводителей, достижениям аграрной науки, господдержке и технической модернизации хозяйств области.
Ростовская область является одним из основных зернопроизводящих регионов России, полностью обеспечивая свои потребности в зерновых и занимая первое место по агроэкспорту в стране. За последние девять лет производство зерновых культур в регионе практически удвоилось.