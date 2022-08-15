https://ria.ru/20220815/zerno-1809622109.html

Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых

Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых - РИА Новости, 15.08.2022

Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых

Хлеборобы Ростовской области собрали рекордный урожай ранних зерновых культур - более 14,5 миллиона тонн, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:00

2022-08-15T11:00

2022-08-15T11:00

ростовская область

экономика

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Хлеборобы Ростовской области собрали рекордный урожай ранних зерновых культур - более 14,5 миллиона тонн, сообщает правительство региона.Уборка зерновых и зернобобовых проводилась на территории более 3,35 миллиона гектаров, в том числе на 2,9 миллиона гектаров, засеянных озимой пшеницей."Основной донской каравай поистине небывалый – собрано более 14,5 миллиона тонн! Это почти на 2 миллиона тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 миллиона тонн. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 центнера на гектар", - цитируют в сообщении губернатора Ростовской области Василия Голубева.По информации регионального правительства, такого урожая ранних зерновых ранее не собирал ни один регион страны. Наилучших результатов по валовому сбору в области достигли хлеборобы Сальского и Зимовниковского районов. Самая высокая урожайность в регионе была получена земледельцами Мясниковского района – 63 центнера на гектар.Достичь таких результатов, по данным властей области, региону удалось благодаря самоотверженному труду сельхозтоваропроизводителей, достижениям аграрной науки, господдержке и технической модернизации хозяйств области.Ростовская область является одним из основных зернопроизводящих регионов России, полностью обеспечивая свои потребности в зерновых и занимая первое место по агроэкспорту в стране. За последние девять лет производство зерновых культур в регионе практически удвоилось.

https://ria.ru/20220808/pshenitsa-1808004951.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ростовская область, василий голубев