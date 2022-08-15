https://ria.ru/20220815/zaderzhanie-1809724838.html
В Москве задержали четверых уроженцев Чада за драку с сотрудниками ДПС
В Москве задержали четверых уроженцев Чада за драку с сотрудниками ДПС - РИА Новости, 15.08.2022
В Москве задержали четверых уроженцев Чада за драку с сотрудниками ДПС
Четверо хулиганов задержаны в Москве после драки с сотрудниками ДПС, остановившими их для проверки документов, сообщает в понедельник столичное управление СК... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:48
2022-08-15T14:48
2022-08-15T15:10
москва
россия
чад
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четверо хулиганов задержаны в Москве после драки с сотрудниками ДПС, остановившими их для проверки документов, сообщает в понедельник столичное управление СК РФ.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанные - уроженцы Чада. Предварительно, они были трезвыми.По данным ГСУСК, накануне вечером на улице Нижние Мневники сотрудники ДПС остановили для проверки документов машину каршеринга. В итоге 29-летний водитель и трое пассажиров машины "вступили в конфликт" с блюстителями закона и устроили драку. Сейчас они задержаны."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти, группой лиц по предварительному сговору", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что с задержанными сейчас проводят следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Им грозят реальные сроки заключения.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, полицейские "получили телесные повреждения" и обращались в медучреждения. После оказания помощи их отпустили, госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20220811/proverka-1809000783.html
https://ria.ru/20220729/draka-1805863305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, чад, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Чад, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:48 15.08.2022 (обновлено: 15:10 15.08.2022)
В Москве задержали четверых уроженцев Чада за драку с сотрудниками ДПС
Источник сообщил о задержании в Москве четверых африканцев после драки с сотрудниками ДПС
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Четверо хулиганов задержаны в Москве после драки с сотрудниками ДПС, остановившими их для проверки документов, сообщает
в понедельник столичное управление СК РФ.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанные - уроженцы Чада
. Предварительно, они были трезвыми.
По данным ГСУСК, накануне вечером на улице Нижние Мневники сотрудники ДПС остановили для проверки документов машину каршеринга. В итоге 29-летний водитель и трое пассажиров машины "вступили в конфликт" с блюстителями закона и устроили драку. Сейчас они задержаны.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти, группой лиц по предварительному сговору", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что с задержанными сейчас проводят следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Им грозят реальные сроки заключения.
Как в свою очередь сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, полицейские "получили телесные повреждения" и обращались в медучреждения. После оказания помощи их отпустили, госпитализация не потребовалась.