https://ria.ru/20220815/zaderzhanie-1809724838.html

В Москве задержали четверых уроженцев Чада за драку с сотрудниками ДПС

В Москве задержали четверых уроженцев Чада за драку с сотрудниками ДПС - РИА Новости, 15.08.2022

В Москве задержали четверых уроженцев Чада за драку с сотрудниками ДПС

Четверо хулиганов задержаны в Москве после драки с сотрудниками ДПС, остановившими их для проверки документов, сообщает в понедельник столичное управление СК... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:48

2022-08-15T14:48

2022-08-15T15:10

москва

россия

чад

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четверо хулиганов задержаны в Москве после драки с сотрудниками ДПС, остановившими их для проверки документов, сообщает в понедельник столичное управление СК РФ.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанные - уроженцы Чада. Предварительно, они были трезвыми.По данным ГСУСК, накануне вечером на улице Нижние Мневники сотрудники ДПС остановили для проверки документов машину каршеринга. В итоге 29-летний водитель и трое пассажиров машины "вступили в конфликт" с блюстителями закона и устроили драку. Сейчас они задержаны."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти, группой лиц по предварительному сговору", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что с задержанными сейчас проводят следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Им грозят реальные сроки заключения.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, полицейские "получили телесные повреждения" и обращались в медучреждения. После оказания помощи их отпустили, госпитализация не потребовалась.

https://ria.ru/20220811/proverka-1809000783.html

https://ria.ru/20220729/draka-1805863305.html

москва

россия

чад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, чад, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)